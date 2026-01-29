

















У грудні 2025 року детективи БЕБ повернуло до бюджету лише 18,9 млн грн – це найнижчий показник за весь рік. Про це повідомляє видання The Public в статті Тіньова економіка України: куди та як витікають кошти з бюджету?

Перезавантаження БЕБ не допомогло: після призначення Цивінського відшкодування до бюджету впали в чотири рази

Загалом у другому півріччі у завершених кримінальних провадженнях Бюро економічної безпеки відшкодувало 816, 9 млн грн. Тоді як за перші 6 місяців, ще до обрання на конкурсі нового директора Олександра Цивінського, БЕБ звітувало про повернення до бюджету 3 млрд грн.

Водночас у Бюро витрачають гроші на другорядні потреби – 3,5 млн грн на озброєну охорону та гучномовці для авто. Також Бюро оснастять сигналізаціями, відеоспостереженням та тривожними кнопками. Серед інших витрат БЕБ закупівлі обладнання для конференцій, записників, книг Ukraine from above new, та онлайн-інструменти для створення контенту Adobe.

Політики продовжують критикувати БЕБ за неефективність. Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв’ю зазначив: "Результатів немає. Водночас ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. І чому власне півроку треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення нам незрозуміло".

Директор БЕБ Олександр Цивінський пояснює провали у роботі дефіцитом персоналу. Однак упродовж другої половини 2025 року чисельність співробітників майже не змінилася – 1 247 осіб у травні та близько 1200 у грудні. Водночас очільник Бюро до цього часу не розпочав ні суттєвого доукомплектування штату детективів, ні атестації чинних співробітників.

Натомість триває добір на адміністративні посади. Наприклад в Бюро шукають майстра стратегії та амбассадора правди. "Це роль для провідного експерта, який володіє мистецтвом антикризового менеджменту та нетворкінгу. Ви будете формувати медіа-політику БЕБ, керувати командою та забезпечувати бездоганну репутацію", – зазначається в описі вакансії.

Раніше під час роботи в НАБУ Олександр Цивінський наголошував на потребі рахувати економіку кожного кримінального провадження та звітувати перед суспільством не лише про витрати, а й про вартість та економічну доцільність розслідувань. "Якщо ти неефективний – прощавай", – заявляв тоді Цивінський.