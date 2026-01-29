

















В декабре 2025 года детективы БЭБ вернули в бюджет только 18,9 млн грн – это самый низкий показатель за весь год. Об этом сообщает издание The Public в статье Теневая экономика Украины: куда и как утекают средства из бюджета?

Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза

В целом во втором полугодии в завершенных уголовных производствах Бюро экономической безопасности возместило 816,9 млн грн. В то время как за первые 6 месяцев, еще до избрания на конкурсе нового директора Александра Цивинского, БЭБ отчитывалось о возвращении в бюджет 3 млрд грн.

В то же время в Бюро тратят деньги на второстепенные нужды – 3,5 млн грн на вооруженную охрану и громкоговорители для авто. Также Бюро оснастят сигнализациями, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Среди других расходов БЭБ закупки оборудования для конференций, записных книжек, книг Ukraine from above new, и онлайн-инструменты для создания контента Adobe.

Политики продолжают критиковать БЭБ за неэффективность. Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью отметил: "Результатов нет. В то же время у нас есть определенные одиозные фамилии, которые до сих пор работают в органе и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы. И почему, собственно, полгода нужно для того, чтобы принять те или иные кадровые решения нам непонятно".

Директор БЭБ Александр Цивинский объясняет провалы в работе дефицитом персонала. Однако на протяжении второй половины 2025 года численность сотрудников почти не изменилась – 1247 человек в мае и около 1200 в декабре. В то же время глава Бюро до сих пор не приступил ни к существенному доукомплектованию штата детективов, ни аттестации действующих сотрудников.

В то же время продолжается отбор на административные должности. Например, в Бюро ищут мастера стратегии и посла правды. "Это роль для ведущего эксперта, владеющего искусством антикризисного менеджмента и нетворкинга. Вы будете формировать медиа-политику БЭБ, руководить командой и обеспечивать безупречную репутацию", – говорится в описании вакансии.

Ранее во время работы в НАБУ Александр Цивинский отмечал необходимость считать экономику каждого уголовного производства и отчитываться перед обществом не только о расходах, но и о стоимости и экономической целесообразности расследований. "Если ты неэффективен – прощай", – заявлял тогда Цивинский.