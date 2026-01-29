logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза
commentss НОВОСТИ Все новости

Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза

БЭБ при Цивинском вернуло в бюджет в декабре всего 18,9 млн грн – это антирекорд года

29 января 2026, 17:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения








В декабре 2025 года детективы БЭБ вернули в бюджет только 18,9 млн грн – это самый низкий показатель за весь год. Об этом сообщает издание The Public в статье Теневая экономика Украины: куда и как утекают средства из бюджета?

Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза

Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза

В целом во втором полугодии в завершенных уголовных производствах Бюро экономической безопасности возместило 816,9 млн грн. В то время как за первые 6 месяцев, еще до избрания на конкурсе нового директора Александра Цивинского, БЭБ отчитывалось о возвращении в бюджет 3 млрд грн.

В то же время в Бюро тратят деньги на второстепенные нужды – 3,5 млн грн на вооруженную охрану и громкоговорители для авто. Также Бюро оснастят сигнализациями, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Среди других расходов БЭБ закупки оборудования для конференций, записных книжек, книг Ukraine from above new, и онлайн-инструменты для создания контента Adobe.

Перезагрузка БЭБ не помогла: после назначения Цивинского возмещения в бюджет упали в четыре раза - фото 2

Политики продолжают критиковать БЭБ за неэффективность. Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью отметил: "Результатов нет. В то же время у нас есть определенные одиозные фамилии, которые до сих пор работают в органе и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы. И почему, собственно, полгода нужно для того, чтобы принять те или иные кадровые решения нам непонятно".

Директор БЭБ Александр Цивинский объясняет провалы в работе дефицитом персонала. Однако на протяжении второй половины 2025 года численность сотрудников почти не изменилась – 1247 человек в мае и около 1200 в декабре. В то же время глава Бюро до сих пор не приступил ни к существенному доукомплектованию штата детективов, ни аттестации действующих сотрудников.

В то же время продолжается отбор на административные должности. Например, в Бюро ищут мастера стратегии и посла правды. "Это роль для ведущего эксперта, владеющего искусством антикризисного менеджмента и нетворкинга. Вы будете формировать медиа-политику БЭБ, руководить командой и обеспечивать безупречную репутацию", – говорится в описании вакансии.

Ранее во время работы в НАБУ Александр Цивинский отмечал необходимость считать экономику каждого уголовного производства и отчитываться перед обществом не только о расходах, но и о стоимости и экономической целесообразности расследований. "Если ты неэффективен – прощай", – заявлял тогда Цивинский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости