«Передавав документи «ДСК» та брехав про це», – ЗМІ про свідчення Шабуніна на парламентській ТСК

Голова ЦПК Віталій Шабунін, ймовірно, збрехав на засіданні парламентської ТСК про те, що не мав доступу до документів ДСК та нікому їх не передавав. За брехню свідка на засіданні комісії передбачена відповідальність, про яку він був попереджений. Про це повідомляє видання "Українські новини".

Віталій Шабунін

Зазначається, що на засіданні парламентської ТСК, яку очолює Олексій Гончаренко, Шабунін повідомив, що ніколи не мав доступу до ДСК-документів і нікому їх не передавав.

"Якби Шабунін сказав правду – що, дійсно, роздобував такі документи Міністерства оборони й передавав їх представникам іноземних посольств, а також Ніколову та Шалайському – нічого б йому за це не було. А за брехню свідка Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, між іншим, передбачена відповідальність. І Шабунін про цю відповідальність був попереджений", – наголошують автори матеріалу.

Як доказ журналісти наводять скриншот листування між Шабуніним та Олексою Шалайським, який на той момент був головним редактором проєкту "Наші гроші".

"У цьому листування голова ЦПК пересилає Шалайському лист Агенції оборонних закупівель на адресу народного депутата України Вікторії Сюмар від 16.06.2025 з грифом "Для службового користування" та інформацією стосовно кількості FPV-дронів, які АОЗ має закупити для потреб оборони. Враховуючи, що це – примірник №1, знайти джерело витоку інформації нескладно ", – йдеться у публікації.