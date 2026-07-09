«Передавал документы «ДСП» и врал об этом», – СМИ о показаниях Шабунина на парламентской ВСК

Глава ЦПК Виталий Шабунин, вероятно, соврал на заседании парламентской ВСК о том, что не имел доступа к документам ДСП и никому их не передавал. За ложь свидетеля на заседании комиссии предусмотрена ответственность, о которой он был предупрежден. Об этом сообщает издание "Українські новини".

Виталий Шабунин

Отмечается, что на заседании парламентской ВСК , возглавляемой Алексеем Гончаренко, Шабунин сообщил , что никогда не имел доступа к ДСП-документам и никому их не передавал.

"Если бы Шабунин сказал правду – что, действительно, раздобывал такие документы Министерства обороны и передавал их представителям иностранных посольств, а также Николову и Шалайскому – ничего бы ему за это не было. А за ложь свидетеля Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, между прочим, предусмотрена ответственность. И Шабунин об этой ответственности был предупрежден", – отмечают авторы материала.

Как доказательство журналисты приводят скриншот переписки между Шабуниным и Олексой Шалайским , который на тот момент являлся главным редактором проекта "Наши деньги".

"В этой переписке глава ЦПК пересылает Шалайскому письмо Агентству оборонных закупок в адрес народного депутата Украины Виктории Сюмар от 16.06.2025 с грифом "Для служебного пользования" и информацией о количестве FPV-дронов, которые АОЗ должен закупить для нужд обороны. Учитывая, что это – экземпляр №1, найти источник утечки информации несложно ", – говорится в публикации.