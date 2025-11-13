Команда нардепа Петра Порошенка масовано розміщує публікації в медіа, аби спростувати його участь у створенні партії регіонів Януковича, яка ймовірно призвела до масових розстрілів на Майдані у 2014 році. Таким чином в політика намагаються "відбілити" його напередодні Дня Гідності та Свободи, — заявив політичний експерт Валентин Гладких.

Перед Днем Гідності в Порошенка намагаються приховати його темне минуле в Партії Регіонів Януковича – експерт

"Член фракції у ВР і член СДПУ(о) Медведчука, критик "агресивного блоку НАТО", співзасновник того, що стало "Партією Регіонів", міністр в уряді Азарова за президентства Януковича, міцний господарник і прихильник Харківських угод, паламар Московського патріархату і захисник прав "російськомовних" — Петро Порошенко пішов у важкий антикриз. Його порохоферма крутить по всіх мережах відео під умовною назвою: “Петро ніколи не цілував руки Януковичу, ніколи не працював у Азарова, до Партії регіонів не має жодного стосунку”", — зазначає Валентин Гладких.

Експерт наголошує, що така активність не випадкова — команда Порошенка щороку намагається приховати минуле Порошенка, яке пов’язане з Януковичем, Медведчуком та Партією Регіонів саме напередодні 21 листопада, коли суспільство згадує події Революції Гідності.

"Кожного року учасники Революції Гідності ламають усі спроби “сивочолого” попіаритись на Небесній сотні. Вони нагадають Порошенку, що саме він стояв у витоків партії, яка довела країну до двох революцій і яка, у підсумку, привела війну в Україну", — зазначив Гладких.

На думку експерта, такі дії команди Порошенка покликані стерти з пам’яті українців його роль у старій проросійській системі, яку вибудовував Янукович в Україні.

"Звісно, Порошенко не дружив з Януковичем. Він служив йому. Вірою та правдою у його проросійському уряді — був там міністром економічного розвитку і торгівлі, а також міністром економіки. Разом з Медведчуком відповідали за зв’язки з росією. Саме через Порошенка Україна довго не могла вирватися з російських кривавих обіймів", — нагадав Гладких.

Експерт підсумував, що спроби "переписати історію" не зітруть фактів — Порошенко залишався частиною тієї політичної вертикалі, яка будувала залежність України від Москви.

Як повідомлялось, нардепа від партії Порошенка Гончаренка звинуватили у поширенні наративів російської пропаганди та агентурній діяльності на користь ФСБ.