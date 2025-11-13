Команда нардепа Петра Порошенко массированно размещает публикации в медиа, чтобы опровергнуть его участие в создании партии регионов Януковича, которая, вероятно, привела к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Таким образом, в политика пытаются "отбелить" его накануне Дня Достоинства и Свободы, — заявил политический эксперт Валентин Гладких.

Перед Днем Достоинства у Порошенко пытаются скрыть его темное прошлое в Партии Регионов Януковича – эксперт

"Член фракции в ВР и член СДПУ(о) Медведчука, критик "агрессивного блока НАТО", соучредитель того, что стало "Партией Регионов", министр в правительстве Азарова при президентстве Януковича, крепкий хозяйственник и сторонник Харьковских соглашений, пономарь Московского патриархата и защитник прав "русскоязычных". Его порохоферма крутит по всем сетям видео под условным названием: "Петр никогда не целовал руки Януковичу, никогда не работал у Азарова, к Партии регионов не имеет никакого отношения"", — отмечает Валентин Гладких.

Эксперт отмечает, что такая активность не случайна — команда Порошенко каждый год пытается скрыть прошлое Порошенко, связанное с Януковичем, Медведчуком и Партией Регионов именно накануне 21 ноября, когда общество вспоминает о событиях Революции Достоинства.

"Каждый год участники Революции Достоинства ломают все попытки седовласого попиариться на Небесной сотне. Они напомнят Порошенко, что именно он стоял у истоков партии, доведшей страну до двух революций и которая, в итоге, привела войну в Украину", — отметил Гладких.

По мнению эксперта, такие действия команды Порошенко призваны стереть из памяти украинцев его роль в старой пророссийской системе, которую строил Янукович в Украине.

"Конечно, Порошенко не дружил с Януковичем. Он служил ему. Верой и правдой в его пророссийском правительстве был там министром экономического развития и торговли, а также министром экономики. Вместе с Медведчуком отвечали за связи с Россией. Именно из-за Порошенко Украина долго не могла вырваться из российских кровавых объятий", — напомнил Гладких.

Эксперт подытожил, что попытки "переписать историю" не сотрут фактов — Порошенко оставался частью той политической вертикали, которая строила зависимость Украины от Москвы.

Как сообщалось , нардеп от партии Порошенко Гончаренко обвинили в распространении нарративов российской пропаганды и агентурной деятельности в пользу ФСБ.