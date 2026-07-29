Переатестація співробітників БЕБ перетворилася на чисту профанацію — експрокурор САП Броневицький

Процес переатестації співробітників Бюро економічної безпеки України не забезпечує реального очищення органу, а атестаційні комісії ухвалюють непрозорі рішення, попри наявність у кандидатів фактів, які свідчать про їхню недоброчесність. Про це заявив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та адвокат Станіслав Броневицький, пишуть "Українські новини".

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За його словами, тільки у Львівському обласному управлінні БЕБ велика кількість співробітників пройшли атестацію, незважаючи недекларування майна, наявність конфліктів інтересів, зв'язків із фігурантами кримінальних проваджень, а також інших обставин, що могли б свідчити про невідповідність критеріям доброчесності.

Броневицький наголосив, що додаткове занепокоєння викликає непрозорість самої процедури атестації.





"Далеко не всі співбесіди транслюються. Виявляється, якщо особа просто вказує, що не бажає, щоб його співбесіда викладалась на загал, трансляцію просто припиняють і вона відбувається в закритому режимі. Це дуже погана тенденція. Враховуючи суцільні провали з конкурсами та атестаціями, завтра так усі співбесіди закриють від громадськості", — зазначив екс прокурор САП.

Він закликав забезпечити відкритість усіх співбесід та зберегти відеозаписи засідань, щоб унеможливити їх знищення й забезпечити громадський контроль за процесом.

Як приклади, що свідчать про формальний характер переатестації, адвокат навів результати співбесід кількох співробітників БЕБ.

Зокрема, за словами Броневицького, керівниця департаменту режимно-секретної роботи БЕБ Людмила Бондаренко у 2012 році купила квартиру за 120 тис. доларів США і не вносила її у декларацію до 2025 року. Пояснюючи причину недекларування сказала "так сталося". Попри це, атестаційна комісія визнала її такою, що успішно пройшла співбесіду.

Ще один приклад стосується заступниці керівника департаменту персоналу БЕБ Наталії Богуславської. Під час співбесіди обговорювалися питання щодо недекларуваннячоловіка, який є засновником низки підприємств, проти яких відкриті кримінальні провадження. Богуславська заявила, що їй не було відомо про ці підприємства, оскільки чоловік їй про це не повідомляв, бо "не хотів засмучувати". Незважаючи на це, вона також отримала позитивне рішення комісії.

Крім того, адвокат звернув увагу на співбесіду керівника управління аудиту БЕБ Андрія Мизюка, який не зміг пояснити походження земельної ділянки із розташованими на ній об'єктами нерухомості та причини їх відсутності в декларації.

Ще одним прикладом, за словами Броневицького, є керівник підрозділу детективів-поліграфологів БЕБ Євген Дзісь. Під час співбесіди той розповів про отримання ним та його дружиною зарплати "в конвертах" у попередній період роботи, що є кримінальним правопорушенням. Незважаючи на це, комісія також ухвалила рішення про його успішне проходження співбесіди.

Броневицький вважає, що наведені випадки ставлять під сумнів ефективність нинішньої переатестації та потребують публічної оцінки з боку суспільства й належної реакції уповноважених органів.