Переаттестация сотрудников БЭБ превратилась в чистую профанацию - экспрокурор САП Броневицкий

Процесс переаттестации сотрудников Бюро экономической безопасности Украины не обеспечивает реальную очистку органа, а аттестационные комиссии принимают непрозрачные решения, несмотря на наличие у кандидатов фактов, свидетельствующих об их неблагополучии. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокат Станислав Броневицкий, пишут "Українські новини".

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По его словам, только во Львовском областном управлении БЭБ большое количество сотрудников прошли аттестацию, несмотря на недекларирование имущества, наличие конфликтов интересов, связей с фигурантами уголовных производств, а также других обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о несоответствии критериям добродетели.

Броневицкий подчеркнул, что дополнительная обеспокоенность вызывает непрозрачность самой процедуры аттестации.





"Далеко не все собеседования транслируются. Оказывается, если человек просто указывает, что не желает, чтобы его собеседование выкладывалось в общем, трансляцию просто прекращают и она проходит в закрытом режиме. Это очень плохая тенденция. Учитывая сплошные провалы с конкурсами и аттестациями, завтра все собеседования закроют от общественности", — отметил экс прокурор САП.

Он призвал обеспечить открытость всех собеседований и сохранить видеозаписи заседаний, чтобы исключить их уничтожение и обеспечить общественный контроль за процессом.

В качестве примеров, свидетельствующих о формальном характере переаттестации, адвокат привел результаты собеседований нескольких сотрудников БЭБ.

В частности, по словам Броневицкого, руководитель департамента режимно-секретной работы БЭБ Людмила Бондаренко в 2012 году купила квартиру за 120 тыс. долларов США и не вносила ее в декларацию до 2025 года. Объясняя причину недекларирования сказала "так случилось". Несмотря на это, аттестационная комиссия признала ее успешно прошедшей собеседование.

Еще один пример касается заместителя руководителя департамента персонала БЭБ Натальи Богуславской. Во время собеседования обсуждались вопросы недекларирования мужчины , который является учредителем ряда предприятий, против которых возбуждены уголовные производства. Богуславская заявила, что ей не было известно об этих предприятиях, поскольку мужчина ей об этом не сообщал, потому что "не хотел расстраивать". Несмотря на это она также получила положительное решение комиссии.

Кроме того, адвокат обратил внимание на собеседование руководителя управления аудита БЭБ Андрея Мизюка, который не смог объяснить происхождение земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимости и причины их отсутствия в декларации.

Еще одним примером, по словам Броневицкого, является руководитель подразделения детективов-полиграфологов БЭБ Евгений Дзись. Во время собеседования он рассказал о получении им и его женой зарплаты "в конвертах" в предыдущий период работы, являющийся уголовным правонарушением. Несмотря на это, комиссия также приняла решение о успешном прохождении собеседования.

Броневицкий считает, что приведенные случаи ставят под вопрос эффективность нынешней переаттестации и требуют публичной оценки со стороны общества и надлежащей реакции уполномоченных органов.