Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП "УЕМ" Суботін володіє величезним майном



















Керівник державного підприємства “Українські енергетичні машини” Віктор Суботін задекларував надзвичайно розкішне майно. Його дружина володіє щонайменше десятьма колекціями ювелірних прикрас, тоді як сам Суботін — значним арсеналом зброї. Як повідомляє СтопКор, Суботін очолює підприємство уже понад 17 років. Проте у 2023 році доходи компанії знизилися до 376 млн грн.

Фото: з відкритих джерел









Колекції прикрас і розкішний гардероб

Декларації свідчать, що дружина Суботіна володіє щонайменше десятьма наборами ювелірних виробів, серед яких:

· прикраси Pasquale Bruni на ~500 000 грн;

· ювелірні роботи Carrera y Carrera понад 1 млн грн;

· 15 елітних годинників брендів Ulysse Nardin і Chopard з діамантами;

· кілька розкішних шуб із норки та соболя, зокрема італійський бренд Marco Vanoli – близько €2 300;

· сумка Hermès Birkin з крокодилової шкіри.





Зброя і нерухомість

Сам Суботін декларує арсенал зброї: карабіни, рушниці та пістолети — серед них рушниця Krieghoff 12 калібру (>200 000 грн) та гвинтівка Browning кал. 5,6 мм (~60 000 грн).





У своєму офіційному житлі він значиться як мешканець скромного приміщення для відпочинку, придбаного ще в 2018 році. Але журналісти встановили, що сім’я користується маєтком у Харкові площею понад 1 000 кв. м з гостьовими будинками, фонтаном, декоративним газоном.

Прихована нерухомість





Офіційно маєток зареєстрований на Ніну Яценко (ймовірно, тещу Суботіна). Будинок придбано у вересні 2022 року, коли російські війська були під Харковом. Також на її ім’я оформлені кілька ділянок, сумарно на ~400 000 грн.

“У 2023 році Ніна Яценко оформила ще одну ділянку і будинок площею 272 кв. м в Ужгороді. Його загальна вартість перевищує 3,2 млн грн. Ще один будинок із сонячними панелями та відеоспостереженням також записаний на неї”, — зазначено у матеріалі.