logo_ukra

BTC/USD

121444

ETH/USD

4328.26

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП "УЕМ" Суботін володіє величезним майном
commentss НОВИНИ Всі новини

Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП "УЕМ" Суботін володіє величезним майном

Керівник держкомпанії декларує розкіш, тоді як підприємство демонструє падіння прибутків, свідчить журналістське розслідування.

10 жовтня 2025, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Керівник державного підприємства “Українські енергетичні машини” Віктор Суботін задекларував надзвичайно розкішне майно. Його дружина володіє щонайменше десятьма колекціями ювелірних прикрас, тоді як сам Суботін — значним арсеналом зброї. Як повідомляє СтопКор, Суботін очолює підприємство уже понад 17 років. Проте у 2023 році доходи компанії знизилися до 376 млн грн.

Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП "УЕМ" Суботін володіє величезним майном

Фото: з відкритих джерел



 Колекції прикрас і розкішний гардероб

Декларації свідчать, що дружина Суботіна володіє щонайменше десятьма наборами ювелірних виробів, серед яких:

·         прикраси Pasquale Bruni на ~500 000 грн;

·         ювелірні роботи Carrera y Carrera понад 1 млн грн;

·         15 елітних годинників брендів Ulysse Nardin і Chopard з діамантами;

·         кілька розкішних шуб із норки та соболя, зокрема італійський бренд Marco Vanoli – близько €2 300;

·         сумка Hermès Birkin з крокодилової шкіри.


Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП ”УЕМ” Суботін володіє величезним майном - фото 2

 Зброя і нерухомість

Сам Суботін декларує арсенал зброї: карабіни, рушниці та пістолети — серед них рушниця Krieghoff 12 калібру (>200 000 грн) та гвинтівка Browning кал. 5,6 мм (~60 000 грн).

Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП ”УЕМ” Суботін володіє величезним майном - фото 2
Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП ”УЕМ” Суботін володіє величезним майном - фото 2


У своєму офіційному житлі він значиться як мешканець скромного приміщення для відпочинку, придбаного ще в 2018 році. Але журналісти встановили, що сім’я користується маєтком у Харкові площею понад 1 000 кв. м з гостьовими будинками, фонтаном, декоративним газоном.

Прихована нерухомість

Палаци, діаманти й розкіш: очільник ДП ”УЕМ” Суботін володіє величезним майном - фото 2


Офіційно маєток зареєстрований на Ніну Яценко (ймовірно, тещу Суботіна). Будинок придбано у вересні 2022 року, коли російські війська були під Харковом. Також на її ім’я оформлені кілька ділянок, сумарно на ~400 000 грн.

 “У 2023 році Ніна Яценко оформила ще одну ділянку і будинок площею 272 кв. м в Ужгороді. Його загальна вартість перевищує 3,2 млн грн. Ще один будинок із сонячними панелями та відеоспостереженням також записаний на неї”, — зазначено у матеріалі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини