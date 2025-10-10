Дворцы, бриллианты и роскошь: глава ГП "УЭМ" Субботин владеет огромным имуществом

Рубрики
Руководитель государственного предприятия "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин задекларировал чрезвычайно роскошное имущество. Его жена владеет, по меньшей мере, десятью коллекциями ювелирных украшений, тогда как сам Субботин — значительным арсеналом оружия. Как сообщает СтопКор, Субботин возглавляет предприятие уже более 17 лет. Однако в 2023 году доходы компании снизились до 376 млн. грн.
Коллекции украшений и роскошный гардероб
Декларации свидетельствуют, что супруга Субботина владеет по меньшей мере десятью наборами ювелирных изделий, среди которых:
· украшения Pasquale Bruni на ~500 000 грн;
· ювелирные работы Carrera y Carrera более 1 млн. грн.;
· 15 элитных часов брендов Ulysse Nardin и Chopard с бриллиантами;
· несколько шикарных шуб из норки и соболя, в том числе итальянский бренд Marco Vanoli – около €2 300;
· сумка Hermès Birkin из крокодиловой кожи.
Оружие и недвижимость
Сам Субботин декларирует арсенал оружия: карабины, ружья и пистолеты – среди них ружье Krieghoff 12 калибра (>200 000 грн) и винтовка Browning кал. 5,6 мм (~60 000 грн).
В своем официальном жилье он значится как житель скромного помещения для отдыха, приобретенного еще в 2018 году. Но журналисты установили, что семья пользуется имением в Харькове площадью более 1000 кв. м с гостевыми домами, фонтаном, декоративным газоном.
Скрытая недвижимость
Официально имение зарегистрировано на Нину Яценко (вероятно, тещу Субботина). Дом приобретен в сентябре 2022 года, когда российские войска находились под Харьковом. Также на ее имя оформлено несколько участков, суммарно на 400 000 грн.