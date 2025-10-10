logo

Дворцы, бриллианты и роскошь: глава ГП "УЭМ" Субботин владеет огромным имуществом

Руководитель госкомпании декларирует роскошь, в то время как предприятие демонстрирует падение доходов, свидетельствует журналистское расследование.

10 октября 2025, 10:25
Клименко Елена








Руководитель государственного предприятия "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин задекларировал чрезвычайно роскошное имущество. Его жена владеет, по меньшей мере, десятью коллекциями ювелирных украшений, тогда как сам Субботин — значительным арсеналом оружия. Как сообщает СтопКор, Субботин возглавляет предприятие уже более 17 лет. Однако в 2023 году доходы компании снизились до 376 млн. грн.

Фото: из открытых источников



Коллекции украшений и роскошный гардероб

Декларации свидетельствуют, что супруга Субботина владеет по меньшей мере десятью наборами ювелирных изделий, среди которых:

·          украшения Pasquale Bruni на ~500 000 грн;

·          ювелирные работы Carrera y Carrera более 1 млн. грн.;

·          15 элитных часов брендов Ulysse Nardin и Chopard с бриллиантами;

·          несколько шикарных шуб из норки и соболя, в том числе итальянский бренд Marco Vanoli – около €2 300;

·          сумка Hermès Birkin из крокодиловой кожи.

Оружие и недвижимость

Сам Субботин декларирует арсенал оружия: карабины, ружья и пистолеты – среди них ружье Krieghoff 12 калибра (>200 000 грн) и винтовка Browning кал. 5,6 мм (~60 000 грн).

В своем официальном жилье он значится как житель скромного помещения для отдыха, приобретенного еще в 2018 году. Но журналисты установили, что семья пользуется имением в Харькове площадью более 1000 кв. м с гостевыми домами, фонтаном, декоративным газоном.

Скрытая недвижимость

Официально имение зарегистрировано на Нину Яценко (вероятно, тещу Субботина). Дом приобретен в сентябре 2022 года, когда российские войска находились под Харьковом. Также на ее имя оформлено несколько участков, суммарно на 400 000 грн.

"В 2023 году Нина Яценко оформила еще один участок и дом площадью 272 кв. м в Ужгороде. Его общая стоимость превышает 3,2 млн грн. Еще один дом с солнечными панелями и видеонаблюдением также записан на него", — отмечается в материале.



