Озвучено невтішний прогноз ситуації зі світлом до кінця тижня: деталі

До кінця цього тижня в більшості областей України запровадять три черги погодинних відключень електроенергії, через що деякі споживачі можуть залишатися без світла до 12 годин на добу. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

"Прогнозувати зараз важко, адже щодня наша енергосистема зазнає атак агресора. Наразі очікуються три черги графіків погодинних відключень. Звісно, ситуація різниться залежно від регіону: деяким областям буде легше, а іншим — складніше", — пояснив він.

За словами Зайченка, 9 грудня аварійні відключення довелося запровадити у Харківській, Сумській та Полтавській областях через наслідки чергової атаки російських військ на енергетичний об’єкт у Сумській області.

"Щоб збалансувати цю частину енергосистеми, були необхідні аварійні вимкнення", — додав очільник НЕК.

Після цього графіки аварійних відключень були розширені й на інші регіони України. Основною причиною такої ситуації, за словами Зайченка, є збіг кількох несприятливих факторів: аварійне відключення генерації та виснаження ресурсів для подальшої роботи гідростанцій. Для збереження стабільності та цілісності енергосистеми диспетчери були змушені вдатися до аварійних відключень.

Віталій Зайченко підкреслив, що це тимчасовий захід, який дозволяє уникнути серйозніших наслідків для всієї країни. Він також закликав громадян за можливості економити електроенергію та підготуватися до можливих обмежень, адже безпечне функціонування енергосистеми зараз є критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення.

