Озвучен неутешительный прогноз ситуации со светом до конца недели: детали

До конца этой недели в большинстве областей Украины будут введены три очереди почасовых отключений электроэнергии, из-за чего некоторые потребители могут оставаться без света до 12 часов в сутки. Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время телемарафона.

Фото: из открытых источников

"Прогнозировать сейчас трудно, ведь каждый день наша энергосистема подвергается атакам агрессора. Сейчас ожидаются три очереди графиков почасовых отключений. Конечно, ситуация отличается в зависимости от региона: некоторым областям будет легче, а другим — сложнее", — пояснил он.

По словам Зайченко, 9 декабря аварийные отключения пришлось ввести в Харьковской, Сумской и Полтавской областях из-за последствий очередной атаки российских войск на энергетический объект в Сумской области.

"Чтобы сбалансировать эту часть энергосистемы, были необходимы аварийные отключения", — добавил глава НЭК.

После этого графики аварийных отключений были расширены и в другие регионы Украины. Основной причиной такой ситуации, по словам Зайченко, совпадение нескольких неблагоприятных факторов: аварийное отключение генерации и истощение ресурсов для дальнейшей работы гидростанций. Для сохранения стабильности и целостности энергосистемы диспетчеры были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям.

Виталий Зайченко подчеркнул, что это временная мера, позволяющая избежать более серьезных последствий для всей страны. Он также призвал граждан по возможности экономить электроэнергию и подготовиться к возможным ограничениям, ведь безопасное функционирование энергосистемы сейчас критически важно для обеспечения жизнедеятельности населения.

