Оточення колишнього політика від БПП Олега Дмитренка викрили у спробі приватизувати землі великого виробника молока - ЗМІ

Штучне доведення до банкрутства державного підприємства "Рихальське" на Житомирщині, яке займається розведенням молочного поголів'я ВРХ, ймовірно, здійснювалося в інтересах оточення Олега Дмитренка — колишнього парламентаря від "Блоку Петра Порошенка", обраного свого часу від Чернігівської області. Нещодавно Фонд держмайна України звільнив неефективну керівну команду, афілійовану з ексдиректором Сергієм Корецьким (Примітка: Не слід плутати керівника цього підприємства з його повним тезкою — колишнім головою "Нафтогазу" та "Укрнафти" Сергієм Корецьким, який у липні 2026 року обійняв пост Прем'єр-міністра України). Це рішення має дозволити підприємству розпочати виплату заборгованостей із зарплат робітникам та розрахунки з партнерами. Водночас певні групи активістів намагаються лобіювати повернення старого менеджменту та ініціюють процес розпаювання земельних угідь держпідприємства, йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

Держпідприємство "Рихальське". Фото: Суспільне Житомир/Надія Назарук

Видання відзначає, що підприємство стало відомим на всю Україну наприкінці 2025 року, коли зоозахисники виявили на фермі неналежне ставлення до тварин. Кілька десятків корів загинули через хвороби, решта були надмірно худими, частина тварин при огляді не мала ідентифікаційних бірок, тобто були завезені на підприємство нелегально. Директору повідомили підозру про службову недбалість: мовляв, він самоусунувся від вирішення проблем зі здоровʼям корів, не залучив відповідних фахівців, в результаті державі було нанесено збитків на понад 1 млн грн.

Згідно з публічними даними, "Рихальське" має у власності понад 100 земельних ділянок загальною площею близько 3 тис. га, з яких 2,8 тис — це орні землі. До 2023 року підприємство перебувало в сфері управління Національної академії аграрних наук, згодом уряд ухвалив рішення про передачу занедбаного ДП до Фонду держмайна із подальшою підготовкою до приватизації. У листопаді 2024 року процедуру банкрутства ДП "Рихальське" ініціювало СТОВ "Батьківщина", яке орендувало частину земель "Рихальського", надавало техніку для його роботи і при цьому заявило в суді про неповернутий борг на суму 34 млн грн.

Банкрутство може бути частиною схеми із виведення підприємства з-під управління Фонду держмайна та уникнення сплати податків. Через судові позови майно "Рихальського" заарештоване. Існує думка, що сільськогосподарське підприємство "Батьківщина" ініціювала банкрутство за домовленістю з тодішнім директором ДП Сергієм Корецьким. "Батьківщина" належить колишньому народному депутату з Чернігівщини Олегу Дмитренку.

"Основа його бізнесу — це доведення до банкрутства державних підприємств, а відтак приватизація на свою користь. Тому можливість "рейдернути" ще одне державне підприємство не дає спокою родині Дмитренків. Вони розгорнули не лише економічну блокаду ДП "Рихальське", а ще й провадять дискредитуючу інформаційну кампанію проти підприємства на сторінках чернігівських онлайн-видань. Кажуть, деякі із цих видань належать самому Дмитренку", — йдеться в статті.

Корецького, руками якого Дмитренко намагається втримати контроль над підприємством, Фонд держмайна звільнив навесні 2025 року — через систематичне невиконання наказів і розпоряджень. Аудит його діяльності виявив накопичені борги із зарплати на суму понад 5 млн грн. та ще 7 млн грн. — боргів за відкритими виконавчими провадженнями (перед контрагентами та за платежами до державного бюджету). Екс-директор відразу оскаржив звільнення в суді і досі перебуває у судовій тяганині із ДП.

Згідно з даними видання, повернення Корецького у селі підтримує невелика ініціативна група на чолі із колишнім комірником ДП Анатолієм Присяжнюком. Корецького вони підтримують через його обіцянки розпаювати землі ДП і роздати селянам-працівникам підприємства.

"Фактично йдеться про незаконне вилучення земель держави і нанесення їй збитків, оскільки землі ДП не є активом, який можна розпайовувати. Відтак у Фонду держмайна таких планів немає: підприємство виставлено на продаж як єдиний майновий комплекс і чекає на інвестора", — додає автор.

Після Корецького Фонд призначив директором Вʼячеслава Герасименка. Саме службова недбалість Герасименка (підозру оголошено в липні 2026) призвела, ймовірно, до загибелі корів та поширення хвороб на фермі. Проте цілком вірогідно, що такий стан справ без довготривалої належної підтримки з боку інвесторів, постійного розграбування і вимивання коштів з компанії Корецьким та його оточенням — міг бути єдиним можливим сценарієм подій.

"Саме ініціативна група під керівництвом Корецького та Присяжнюка не допускала нового директора на підприємство, також не допускала на роботу місцевих жителів, які тут працювали та дбали про тварин", — йдеться в статті.

3 серпня 2026 року Фонд держмайна призначив нового директора — Юрія Бахілова.

Під час зустрічі наголошували на необхідності провести аудит підприємства, врегулювати проблемні питання та забезпечити ефективне використання державних активів і земельних ресурсів. Про значимість ситуації довкола ДП на рівні держави може свідчити той факт, що представляти Бахілова колективу приїхав особисто голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха, а на зустрічі було присутнє керівництво обласної військової адміністрації. Бахілову належить вирішити проблеми з боргами по зарплаті, заборгованістю перед бюджетом та перед контрагентами і підготувати ДП "Рихальське" до приватизаційного конкурсу.