Окружение бывшего политика от БПП Олега Дмитренко уличили в попытке приватизировать земли крупного производителя молока - СМИ

Искусственное доведение до банкротства государственного предприятия "Рыхальское" в Житомирской области, которое занимается разведением молочного поголовья КРС, вероятно, осуществлялось в интересах окружения Олега Дмитренко — бывшего парламентария от "Блока Петра Порошенко", выбранного в свое время от Черниговской области. Недавно Фонд госимущества Украины уволил неэффективную руководящую команду, аффилированную с экс-директором Сергеем Корецким (Примечание: Не следует путать руководителя этого предприятия с его полным тёзкой — бывшим главой "Нафтогаза" и "Укрнафты" Сергеем Корецким, который в июле 2026 года занял пост Премьер-министра Украины). Это решение должно позволить предприятию начать выплату задолженностей по зарплатам рабочим и расчеты с партнерами. В то же время определенные группы активистов пытаются лоббировать возвращение старого менеджмента и инициируют процесс разделения на паи земельных угодий госпредприятия, говорится в материале издания Коротко.Про.

Госпредприятие "Рыхальское". Фото: Суспільне Житомир/Надежда Назарук

Издание отмечает, что предприятие стало известно на всю Украину в конце 2025 года, когда зоозащитники проявили на ферме ненадлежащее отношение к животным. Несколько десятков коров погибли из-за болезней, остальные были чрезмерно худыми, часть животных при осмотре не имела идентификационных бирок, то есть были завезены на предприятие нелегально. Директору сообщили подозрение о служебной халатности: мол, он самоустранился от решения проблем со здоровьем коров, не привлек соответствующих специалистов, в результате государству был нанесен ущерб более чем на 1 млн грн.

Согласно публичным данным, "Рыхальское" имеет в собственности более 100 земельных участков общей площадью около 3 тыс. га, из которых 2,8 тыс — это пахотные земли. До 2023 года предприятие находилось в сфере управления Национальной академии аграрных наук, впоследствии правительство приняло решение о передаче заброшенного ГП в Фонд госимущества с последующей подготовкой к приватизации. В ноябре 2024 года процедуру банкротства ГП "Рыхальское" инициировало СООО "Батькивщина", которое арендовало часть земель "Рихальского", предоставляло технику для его работы и при этом заявило в суде о невозвращенном долге на сумму 34 млн грн.

Банкротство может быть частью схемы вывода предприятия из-под управления Фонда госимущества и избежания уплаты налогов. Из-за судебных исков имущество "Рихальского" арестовано. Существует мнение, что сельскохозяйственное предприятие "Батькивщина" инициировало банкротство по договоренности с тогдашним директором ГП Сергеем Корецким. "Батькивщина" принадлежит бывшему народному депутату из Черниговщины Олегу Дмитренко.

"Основа его бизнеса — это доведение до банкротства государственных предприятий, а затем приватизация в свою пользу. Поэтому возможность "рейдернуть" еще одно государственное предприятие не дает покоя семье Дмитренко. Они развернули не только экономическую блокаду ГП "Рыхальское", но и проводят дискредитирующую информационную кампанию против предприятий на страницах чернигов. самому Дмитренко", — говорится в статье.

Корецкого, руками которого Дмитренко пытается удержать контроль над предприятием, Фонд госимущества уволил весной 2025 года – из-за систематического неисполнения приказов и распоряжений. Аудит его деятельности выявил накопившиеся долги по зарплате на сумму более 5 млн грн. и еще 7 млн. грн. — долгов по открытым исполнительным производствам (перед контрагентами и по платежам в государственный бюджет). Экс-директор сразу обжаловал увольнение в суде и до сих пор находится в судебной волоките с ГП.

Согласно данным издания, возвращение Корецкого в селе поддерживает небольшая инициативная группа во главе с бывшим кладовщиком ГП Анатолием Присяжнюком. Корецкого они поддерживают из-за его обещания распаивать земли ГП и раздать селянам-работникам предприятия.

"Фактически речь идет о незаконном изъятии земель государства и нанесении ему ущерба, поскольку земли ГП не являются активом, который можно разделять. Следовательно, у Фонда госимущества таких планов нет: предприятие выставлено на продажу как единый имущественный комплекс и ждет инвестора", — добавляет автор.

После Корецкого Фонд назначил директором Вячеслава Герасименко. Именно служебная халатность Герасименко (подозрение объявлено в июле 2026 г.) привела, вероятно, к гибели коров и распространению болезней на ферме. Однако вполне вероятно, что такое положение дел без длительной надлежащей поддержки со стороны инвесторов, постоянного разграбления и вымывания средств из компании Корецким и его окружением могло быть единственным возможным сценарием событий.

"Именно инициативная группа под руководством Корецкого и Присяжнюка не допускала нового директора на предприятие, также не допускала на работу местных жителей, которые здесь работали и заботились о животных", — говорится в статье.

3 августа 2026 года Фонд госимущества назначил нового директора – Юрия Бахилова.

Во время встречи отмечали необходимость провести аудит предприятия, урегулировать проблемные вопросы и обеспечить эффективное использование государственных активов и земельных ресурсов. О значимости ситуации вокруг ГП на уровне государства может свидетельствовать тот факт, что представлять Бахилова коллективу приехал лично глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха, а на встрече присутствовало руководство областной военной администрации. Бахилову предстоит решить проблемы с долгами по зарплате, задолженностью перед бюджетом и контрагентами и подготовить ГП "Рыхальское" к приватизационному конкурсу.