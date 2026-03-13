“Оскар” під загрозою атаки дронів: ФБР попередило про можливий удар Ірану

У США різко посилили заходи безпеки перед 98-ю церемонією вручення премії “Оскар” після попередження Федерального бюро розслідувань про можливу загрозу атаки безпілотників.

ФБР попередило про можливу атаку іранських безпілотників під час церемонії “Оскар”

Як передають "Коментарі", про це пише Variety.

За інформацією видання, ФБР попередило правоохоронні органи штату Каліфорнія про потенційну загрозу запуску дронів у напрямку західного узбережжя США. У відомстві не виключають, що Іран може вдатися до таких дій як відповідь на американські військові операції.

Через це організатори престижної кінопремії були змушені терміново посилити безпеку напередодні церемонії, яка відбудеться у Голлівуді.

Червону доріжку цьогорічної церемонії розгорнули 11 березня. У цей час на локації вже працювали медіа та ведучий шоу Конан О’Брайен, а правоохоронці перебували у стані підвищеної готовності.

Попередження ФБР було передано місцевим правоохоронним структурам кілька днів тому. Силовики припускають, що потенційною ціллю може стати саме західне узбережжя США.

У департаменті шерифа округу Лос-Анджелес публічно не розкривають деталей попередження. Водночас у коментарі для Los Angeles Times правоохоронці підтвердили, що зараз працюють у режимі підвищеної пильності.

Питання безпеки також прокоментував виконавчий продюсер церемонії Радж Капур. За його словами, організатори щороку враховують міжнародну ситуацію і тісно співпрацюють із силовими структурами.

“Я вважаю, що у нас одна з найкращих команд у цій галузі. Ми працюємо разом із ФБР та поліцією Лос-Анджелеса, і ця співпраця дозволяє забезпечити належний рівень безпеки”, – зазначив він.

Капур підкреслив, що організатори прагнуть зробити церемонію максимально безпечною для всіх гостей, тому питання захисту учасників і глядачів перебуває під особливим контролем.

Джерела Variety повідомляють, що заходи безпеки на червоній доріжці справді посилили. Водночас для більшості гостей ці зміни залишаються майже непомітними.

При цьому Академія кінематографічних мистецтв і наук від офіційних коментарів щодо ситуації утрималася.

98-ма церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться у театрі Dolby Theatre в комплексі Ovation Hollywood у Лос-Анджелесі. Трансляцію події здійснюватимуть у понад 200 країнах світу.

В Україні церемонію у ніч з 15 на 16 березня транслюватиме телеканал “Суспільне Культура”. Передшоу розпочнеться 15 березня о 23:00 за київським часом, трансляція червоної доріжки стартує о 00:30, а сама церемонія – о 01:00.

Читайте також в "Коментарях", що президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світової спільноти заявами про Іран, натякаючи на нові удари по цій країні та наголошуючи на необхідності знищити "терористичний режим Ірану".