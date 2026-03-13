"Оскар" под угрозой атаки дронов: ФБР предупредило о возможном ударе Ирана

В США резко ужесточили меры безопасности перед 98-й церемонией вручения премии "Оскар" после предупреждения Федерального бюро расследований о возможной угрозе атаки беспилотников.

ФБР предупредил о возможной атаке иранских беспилотников во время церемонии "Оскар"

Как передают " Комментарии " , об этом пишет Variety .

По информации издания, ФБР предупредило правоохранительные органы штата Калифорния о потенциальной угрозе запуска дронов в направлении западного побережья США. В ведомстве не исключают, что Иран может прибегнуть к таким действиям, как ответ на американские военные операции.

Поэтому организаторы престижной кинопремии были вынуждены срочно усилить безопасность накануне церемонии, которая состоится в Голливуде.

Красную дорожку нынешней церемонии развернули 11 марта. В настоящее время на локации уже работали медиа и ведущий шоу Конан О'Брайен, а правоохранители находились в состоянии повышенной готовности.

Предупреждение ФБР было передано местным правоохранительным структурам несколько дней назад. Силовики предполагают, что потенциальной целью может стать западное побережье США.

В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес публично не раскрывают деталей предупреждения. В то же время в комментарии для Los Angeles Times правоохранители подтвердили, что сейчас работают в режиме повышенной бдительности.

Вопросы безопасности также прокомментировал исполнительный продюсер церемонии Радж Капур. По его словам, организаторы ежегодно учитывают международную ситуацию и тесно сотрудничают с силовыми структурами.

"Я считаю, что у нас одна из лучших команд в этой области. Мы работаем вместе с ФБР и полицией Лос-Анджелеса, и это сотрудничество позволяет обеспечить надлежащий уровень безопасности", – отметил он.

Капур подчеркнул, что организаторы стремятся сделать церемонию максимально безопасной для всех гостей, поэтому вопрос защиты участников и зрителей находится под особым контролем.

Источники Variety сообщают, что меры безопасности на красной дорожке действительно ужесточились. В то же время, для большинства гостей эти изменения остаются почти незаметными.

При этом Академия кинематографических искусств и наук от официальных комментариев по поводу ситуации воздержалась.

98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в театре Dolby Theatre в комплексе Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе. Трансляцию события будут осуществлять более чем в 200 странах мира.

В Украине церемонию в ночь с 15 на 16 марта будет транслировать телеканал "Общественное Культура". Передшоу начнется 15 марта в 23:00 по Киеву, трансляция красной дорожки стартует в 00:30, а сама церемония — в 01:00.

Читайте также в "Комментариях", что президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание мирового сообщества заявлениями об Иране, намекая на новые удары по этой стране и подчеркивая необходимость уничтожить " террористический режим Ирана".