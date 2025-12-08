logo_ukra

Оприлюднені НАБУ фото й відео обшуків Анни Скороход можуть мати ознаки монтажу – експертний аналіз




8 грудня 2025, 16:55
До редакції "Українські новини" потрапив технічний висновок, у якому проаналізовано фото й відео, опубліковані НАБУ на офіційному сайті з приводу обшуків у нардепа Анни Скороход. Згідно з документом, матеріали пройшли перевірку за міжнародними стандартами SWGDE, ENFSI, ASTM та ISO/IEC.





Основні висновки експертів

За даними видання, у всіх фото нібито відсутні EXIF-дані камери та нібито виявлені службові блоки "Photoshop 3.0", що може свідчити про обробку у редакторі.

Ідентичні параметри JPEG-стиснення у всіх знімках можуть вказувати на те, що вони сформовані одним програмним середовищем, а не камерою.

ELA-аналіз показав ореоли, різні рівні помилок та інші сліди можливого монтажу.

Зазначається, що відеозапис не містить стабільного сенсорного "відбитка" (PRNU) та нібито має аномальну ентропію, що не відповідає реальному відеопотоку.

У скриншоті Signal зафіксовано неможливі для платформи часові стрибки, що може свідчити про зміну візуального представлення переписки.

Підсумок

Експерти дійшли висновку, що фото і відео можуть демонструвати сукупність технічних ознак, несумісних з оригінальними матеріалами, отриманими з реальної камери.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка Скороход. За $250 тисяч зловмисники на чолі з нардепкою пропонували представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило розслідування, депутатка Анна Скороход залучила до "схеми" свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря.



