Обнародованные НАБУ фото и видео обысков Анны Скороход могут иметь признаки монтажа – экспертный анализ
НОВОСТИ

Обнародованные НАБУ фото и видео обысков Анны Скороход могут иметь признаки монтажа – экспертный анализ

В СМИ отмечают, что проверка экспертов пришла к выводу, что фото и видео НАБУ из обысков у нардепки Анны Скороход могли смонтировать

8 декабря 2025, 16:55
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В редакцию "Украинские новости" попал технический вывод, в котором проанализированы фото и видео, опубликованные НАБУ на официальном сайте по поводу обысков у нардепа Анны Скороход. Согласно документу материалы прошли проверку по международным стандартам SWGDE, ENFSI, ASTM и ISO/IEC.

Обнародованные НАБУ фото и видео обысков Анны Скороход могут иметь признаки монтажа – экспертный анализ

Основные выводы экспертов

По данным издания, у всех фото отсутствуют EXIF-данные камеры и якобы обнаружены служебные блоки "Photoshop 3.0", что может свидетельствовать об обработке в редакторе.

Идентичные параметры JPEG-сжатия во всех снимках могут указывать на то, что они сформированы одной программной средой, а не камерой.

ELA-анализ показал ореолы, разные уровни ошибок и другие следы возможного монтажа.

Отмечается, что видеозапись не содержит стабильного сенсорного отпечатка (PRNU) и якобы имеет аномальную энтропию, не соответствующую реальному видеопотоку.

В скриншоте Signal зафиксированы невозможные для платформы временные прыжки, что может свидетельствовать об изменении визуального представления переписки.

Итог

Эксперты пришли к выводу, что фото и видео могут демонстрировать совокупность технических признаков, несовместимых с оригинальными материалами, полученными из реальной камеры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла народный депутат Скороход. За $250 тысяч злоумышленники во главе с нардепкой предлагали представителю общества организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило расследование, депутат Анна Скороход привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки.



