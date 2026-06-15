Олексій Арестович назвав «ритуальним горем» раптову скорботу українців за Лаврою

Колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович різко прокоментував раптову зміну суспільних настроїв щодо Києво-Печерської лаври на тлі останніх подій. Блогер звинуватив громадян у демонстративній та нещирій скорботі за релігійною святинею.

Олексій Арестович

"Обожнюю традиційне "патріотичне" парадне лицемірство", — іронічно зауважив він, підкресливши парадоксальність ситуації.

Арестович нагадав, що три роки поспіль суспільство ставилося до Лаври вкрай зневажливо. Проте сьогодні, за його словами, всі раптом почали за нею плакати, аби зайвий раз продемонструвати, наскільки поганою є Москва.

"Видихайте, співгромадяни, — закликав він аудиторію. — Москва і без того достатньо погана".

Аналізуючи реакцію людей, аналітик зазначив, що сама механіка такого "ритуального горя" після ворожих атак виглядає досить специфічно. На його думку, архітектурний чи духовний об'єкт у сприйнятті більшості існує не як самостійна реальність, а виключно як функція в суспільному дискурсі. Доки діяло переконання, що церква є лише інструментом Кремля, Лавру сприймали як ворога. Тепер же, коли фокус змістився на руйнівні дії ворога, вона миттєво перетворилася на сакральну українську святиню, за якою бідкаються навіть ті люди, хто ні разу в житті туди не заходив.

"Це не лицемірство в класичному сенсі, — пояснив Арестович, зазначаючи, що класичний варіант передбачає свідоме притворство з боку особистості. — Тут, скоріше, наративна ідентичність".

Він додав, що за такої моделі поведінки людина насправді щиро переживає саме те, чого від неї вимагає поточний інформаційний сюжет. Як результат, суспільство вчора могло цілком відверто зневажати об'єкт, а вже сьогодні так само щиро за ним сумувати. Олексій Арестович підсумував, що жодного внутрішнього протиріччя в цьому немає, адже сама Лавра ніколи не сприймалася людьми як реальний об'єкт — вона була лише знаком, а суб'єкт ніколи не був суб'єктом, а лише презентацією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ, Харків та Дніпро, унаслідок чого було пошкоджено культурно-історичну спадщину, загинуло 11 людей, а також поранення отримали понад 54 людини.