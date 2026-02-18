Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виступив із різкою критикою на адресу Міжнародного олімпійського комітету через залучення громадянки Росії до офіційних заходів. Приводом для обурення стало рішення організації обрати росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни під час церемонії.

«Огидний факт»: Георгій Тихий прокоментував участь громадянки РФ у представленні країн на Олімпіаді

"Факт того, що Міжнародний олімпійський комітет обрав росіянку для того, щоб нести табличку з назвою країни, — огидний", — наголосив дипломат.

Георгій Тихий підкреслив, що такі дії міжнародної інстанції суперечать базовим етичним нормам у контексті триваючої агресії. За його словами, подібне рішення "виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів".

Речник зовнішньополітичного відомства також додав, що глибину обурення української сторони цим кроком МОК "важко навіть описати словами".

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала до повної ізоляції представників країни-агресора у світовому спорті, проте це чергове рішення комітету викликало нову хвилю дискусій щодо дотримання олімпійських цінностей.

Також "Коментарі" писали, що під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані росіянка Анастасія Кучерова, яка вже 14 років мешкає в Італії, несла табличку з написом "Україна" перед українською збірною на стадіоні "Сан-Сіро". Жінка пояснила такий вчинок незгодою вторгненням РФ в Україну.

Як повідомляє Associated Press, Кучерова свідомо обрала саме українську делегацію, щоб висловити незгоду військовими діями Росії у війні проти України. Спочатку волонтерів на Олімпіаді планували розподілити випадково, однак організатори дозволили обрати країну. Росіянка вирішила, що вона хоче нести табличку української збірної.