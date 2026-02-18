Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выступил с резкой критикой в адрес Международного олимпийского комитета из-за привлечения гражданки России к официальному мероприятию. Поводом к возмущению стало решение организации выбрать россиянку для того, чтобы нести табличку с названием Украины во время церемонии.

«Омерзительный факт»: Георгий Тихий прокомментировал участие гражданки РФ в представлении стран на Олимпиаде

"Факт того, что Международный олимпийский комитет избрал россиянку для того, чтобы нести табличку с названием страны, — отвратительный", — подчеркнул дипломат.

Георгий Тихий подчеркнул, что такие действия международной инстанции противоречат базовым этическим нормам в контексте продолжающейся агрессии. По его словам, подобное решение "выходит за пределы любой человеческой морали и любых принципов".

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что глубину возмущения украинской стороны этим шагом МОК "трудно даже описать словами".

Напомним, Украина неоднократно призывала к полной изоляции представителей страны-агрессора в мировом спорте, однако это очередное решение комитета вызвало новую волну дискуссий по соблюдению олимпийских ценностей.

Также "Комментарии" писали , что во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане россиянка Анастасия Кучерова, уже 14 лет живущая в Италии, несла табличку с надписью "Украина" перед украинской сборной на стадионе "Сан-Сиро". Женщина объяснила такой поступок несогласием по вторжению РФ в Украину.

Как сообщает Associated Press, Кучерова сознательно выбрала именно украинскую делегацию, чтобы выразить несогласие с военными действиями России в войне против Украины. Первоначально волонтеров на Олимпиаде планировали распределить случайно, однако организаторы разрешили выбрать страну. Россиянка решила, что хочет нести табличку украинской сборной.