В Офісі Генерального прокурора відповіли на закиди Асоціації мерів міст про тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування та заявили, що найгучніше про “тиск” говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів.

Офіс генпрокурора відповів мерам міст про «тиск» та «переслідування»

"Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях", – наголошують в ОГП.

Там надали цифри:

За період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.

Серед них:

• 177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад;

• 188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники;

• 41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники;

• 224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.

Ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, у тому числі:

• 75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад);

• 102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники);

• 18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники);

• 152 представникам бізнесу та контрагентам.

У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства.

У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.

"Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не "політичні переслідування".

Ці факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства:

• житлово-комунальна сфера,

• енергетика,

• освіта, спорт, культура,

• медицина,

• благоустрій,

• дороги,

• транспорт,

• соціальний захист,

• земля і нерухомість,

• закупівлі для потреб ЗСУ.

Коли мова йде про такі цифри, розмови про “тиск” виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви", – наголосили у прокуратурі.

Там підкреслили, що не воюють з місцевим самоврядуванням.

"Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів.

І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута", – додали в Офісі генпрокурора.

