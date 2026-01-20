В Офисе Генерального прокурора ответили на упреки Ассоциации мэров городов о давлении со стороны органов прокуратуры на органы местного самоуправления и заявили, что громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств.

Офис генпрокурора ответил мэрам городов о «давлении» и «преследовании»

"Это деньги громад, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских председателей, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах", – отмечают в ОГП.

Там предоставили цифры:

За период с 1 июля 2025 года до сих пор завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых.

Среди них:

• 177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 – руководящий состав;

• 188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 – руководители;

• 41 должностное лицо ВГА, ОВА, РГА, из них 22 – руководители;

• 224 человека – служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзора.

Еще в 234 уголовных производствах досудебное расследование продолжается, но уже поставлено в известность о подозрении 350 лицам, в том числе:

• 75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 – руководящий состав);

• 102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 – руководители);

• 18 должностным лицам ВГА, ОВА, РГА (12 – руководители);

• 152 представителям бизнеса и контрагентам.

По делам, которые уже переданы в суд, установлены убытки на 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещено еще в ходе следствия.

В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн грн ущерба, из которых 3 млн грн уже возмещено.

"Указанные уголовные правонарушения не единичны случаи и точно не "политические преследования".

Эти факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства:

• жилищно-коммунальная сфера,

• энергетика,

• образование, спорт, культура,

• медицина,

• благоустройство,

• дороги,

• транспорт,

• социальная защита,

• земля и недвижимость,

• закупки для нужд ВСУ.

Когда речь идет о таких цифрах, разговоры о "давлении" выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления", — подчеркнули в прокуратуре.

Там подчеркнули, что не воюют с местным самоуправлением.

"Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов.

И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление и оно обязательно будет рассмотрено", – добавили в Офисе генпрокурора.

