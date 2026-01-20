Рубрики
В Офисе Генерального прокурора ответили на упреки Ассоциации мэров городов о давлении со стороны органов прокуратуры на органы местного самоуправления и заявили, что громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств.
Офис генпрокурора ответил мэрам городов о «давлении» и «преследовании»
"Это деньги громад, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских председателей, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах", – отмечают в ОГП.
Там предоставили цифры:
За период с 1 июля 2025 года до сих пор завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых.
Среди них:
• 177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 – руководящий состав;
• 188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 – руководители;
• 41 должностное лицо ВГА, ОВА, РГА, из них 22 – руководители;
• 224 человека – служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзора.
Еще в 234 уголовных производствах досудебное расследование продолжается, но уже поставлено в известность о подозрении 350 лицам, в том числе:
• 75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 – руководящий состав);
• 102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 – руководители);
• 18 должностным лицам ВГА, ОВА, РГА (12 – руководители);
• 152 представителям бизнеса и контрагентам.
По делам, которые уже переданы в суд, установлены убытки на 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещено еще в ходе следствия.
В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн грн ущерба, из которых 3 млн грн уже возмещено.
"Указанные уголовные правонарушения не единичны случаи и точно не "политические преследования".
Эти факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства:
• жилищно-коммунальная сфера,
• энергетика,
• образование, спорт, культура,
• медицина,
• благоустройство,
• дороги,
• транспорт,
• социальная защита,
• земля и недвижимость,
• закупки для нужд ВСУ.
Когда речь идет о таких цифрах, разговоры о "давлении" выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления", — подчеркнули в прокуратуре.
Там подчеркнули, что не воюют с местным самоуправлением.
"Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов.
И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление и оно обязательно будет рассмотрено", – добавили в Офисе генпрокурора.
