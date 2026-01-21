Якщо немає опалення в українців, то можна обкластися вібраторами й нормально зігрітися. Про це в одному з нещодавніх інтерв’ю заявила співвласниця інтим-магазинів та цивільна дружина колишнього глави МЗС Дмитра Кулеби Світлана Павелецька.

«Обкластися вібраторами і грітися»: подруга ексміністра дала пораду українцям

За її словами у продажу є секс-іграшки, які нагріваються до 38 градусів.

Dolce

&

Gabbana

орієнтовною вартістю близько 3 тисяч доларів.

Instagram

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба опинився в центрі уваги користувачів соціальних мереж після того, як опублікував фото, на якому позує у кардигані італійського брендуЗнімок з’явився в йогонезабаром після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише "Главком".

На опублікованій фотографії Кулеба зображений у сірому масивному кардигані грубої в’язки. Згідно з описом на офіційному сайті Dolce & Gabbana, виріб виконаний із суміші вовни альпаки та мериноса і доповнений великими ґудзиками, стилізованими під ручну роботу.

У підписі до фото ексміністр звернувся до українців із закликом активніше підтримувати мікро-, малий та середній бізнес у період енергетичної кризи та холодної пори року. Він пояснив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі підприємці перебувають у вкрай складних умовах: відключення електроенергії та опалення збільшують витрати, холод і фінансові проблеми скорочують потік клієнтів, а дефіцит кадрів і податкове навантаження ще більше ускладнюють роботу.