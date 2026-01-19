Екс-міністр у кардигані за $3 тисячі порадив українцям менше сидіти вдома та піти в ресторан

Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба опинився в центрі уваги користувачів соціальних мереж після того, як опублікував фото, на якому позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana орієнтовною вартістю близько 3 тисяч доларів. Знімок з’явився в його Instagram незабаром після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише "Главком".

Дмитро Кулеба (фото з відкритих джерел)

На опублікованій фотографії Кулеба зображений у сірому масивному кардигані грубої в’язки. Згідно з описом на офіційному сайті Dolce & Gabbana, виріб виконаний із суміші вовни альпаки та мериноса і доповнений великими ґудзиками, стилізованими під ручну роботу.

У підписі до фото ексміністр звернувся до українців із закликом активніше підтримувати мікро-, малий та середній бізнес у період енергетичної кризи та холодної пори року. Він пояснив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі підприємці перебувають у вкрай складних умовах: відключення електроенергії та опалення збільшують витрати, холод і фінансові проблеми скорочують потік клієнтів, а дефіцит кадрів і податкове навантаження ще більше ускладнюють роботу.

Кулеба підкреслив, що навіть незначні покупки з боку кожного громадянина здатні допомогти тисячам підприємців пережити зиму. Його допис спричинив жваву дискусію в мережі. Частина коментаторів звернула увагу на високу ціну одягу на тлі війни та складної соціально-економічної ситуації в країні. Водночас інші зазначили, що Кулеба наразі не займає державної посади й має право витрачати кошти на особисті речі.

Сам колишній міністр не пояснював, звідки взявся дорогий кардиган, і не відповідав на зауваження критиків. Водночас Кулеба закликав українців менше залишатися вдома без світла та частіше відвідувати кав’ярні й ресторани.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак приїхав на переговори з американською делегацією у Саудівській Аравії в брендовому костюмі вартістю близько 170 тисяч гривень.

Як зауважив Telegram-канал "Harley Quinn", для офіційної зустрічі Андрій Єрмак обрав костюм від американського дизайнера, який можна придбати за 3 690 євро або майже 170 тисяч гривень.



