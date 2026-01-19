logo

Главная Новости Общество Скандалы Экс-министр в кардигане за $3 тысячи посоветовал украинцам меньше сидеть дома и пойти в ресторан
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-министр в кардигане за $3 тысячи посоветовал украинцам меньше сидеть дома и пойти в ресторан

Кардиган Кулебы принадлежит к премиальной линейке итальянского бренда Dolce

19 января 2026, 21:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре внимания пользователей социальных сетей после опубликования фото, на котором позирует в кардигане итальянского бренда Dolce & Gabbana ориентировочной стоимостью около 3 тысяч долларов. Снимок появился в его Instagram вскоре после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Главком".

Экс-министр в кардигане за $3 тысячи посоветовал украинцам меньше сидеть дома и пойти в ресторан

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

На опубликованной фотографии Кулеба изображен в сером массивном кардигане грубой вязки. Согласно описанию на официальном сайте Dolce & Gabbana, изделие выполнено из смеси шерсти альпаки и мериноса и дополнено большими пуговицами, стилизованными под ручную работу.

Экс-министр в кардигане за $3 тысячи посоветовал украинцам меньше сидеть дома и пойти в ресторан - фото 2

В подписи на фото эксминистр обратился к украинцам с призывом активнее поддерживать микро-, малый и средний бизнес в период энергетического кризиса и холодного времени года. Он объяснил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре предприниматели находятся в крайне сложных условиях: отключение электроэнергии и отопления увеличивают расходы, холод и финансовые проблемы сокращают поток клиентов, а дефицит кадров и налоговую нагрузку еще больше усложняют работу.

Кулеба подчеркнул, что даже незначительные покупки каждого гражданина способны помочь тысячам предпринимателей пережить зиму. Его сообщение вызвало оживленную дискуссию в сети. Часть комментаторов обратила внимание на высокую цену на фоне войны и сложной социально-экономической ситуации в стране. В то же время другие отметили, что Кулеба пока не занимает государственную должность и имеет право тратить средства на личные вещи.

Сам бывший министр не объяснял, откуда взялся дорогой кардиган и не отвечал на замечания критиков. В то же время Кулеба призвал украинцев меньше оставаться дома без света и чаще посещать кафе и рестораны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак приехал на переговоры с американской делегацией в Саудовской Аравии в брендовом костюме стоимостью около 170 тысяч гривен.

Как отметил Telegram-канал Harley Quinn, для официальной встречи Андрей Ермак выбрал костюм от американского дизайнера, который можно приобрести за 3 690 евро или почти 170 тысяч гривен.

 



Источник: https://glavcom.ua/country/incidents/kuleba-opublikuvav-foto-u-kardihani-dolce-gabbana-majzhe-za-3-tis-1098752.html
