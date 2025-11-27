"Нуль доказів": головред "Межі" прокоментував звинувачення у продажу підробок у київських магазинах брендів

Головний редактор сайту "Межа" Петро Терентьєв публічно розкритикував поширення представниками однієї з політичних сил історії про нібито продаж підроблених товарів у київських бутиках світових брендів, що начебто пов'язують із дружиною бізнесмена Міндіча Катериною Вебер. Про це він заявив у своєму дописі, зазначивши, що інформація не має жодного фактичного підтвердження.

За його словами, джерелом звинувачень стала одеська блогерка Зоя Казанжи.

"У своїх дописах пані Зоя, звісно, не наводить жодного факту, жодного доказу продажу підробок. Нуль. Тільки емоції й "мені здається"", – зазначив він.

Терентьєв заявив, що подібні історії працюють проти репутації України та споживчої довіри:

"Це продовження комплексу меншовартості. Зоя фактично каже людям: в Україні навіть за великі гроші ти не купиш оригінальні бренди. Це працює проти української економіки… формується психологічне відчуття, що "в Україні все підробне"".

На думку Терентьєва, Казанжи демонструє повну необізнаність у тому, як працюють офіційні представництва люксових брендів:

"За її дописами видно, що вона ніколи не була всередині цих магазинів. Вона не знає ані асортименту, ані політики, ані стандартів роботи".

Він підкреслив, що система контролю у міжнародних брендів є надзвичайно жорсткою.

"До війни в Пасажі працював магазин Louis Vuitton. Навіть для перевірок системний адміністратор літав з Франції. Важко уявити, що в Chanel контроль був би слабшим. Це просто абсурд. Людина, яка хоч раз купувала щось у Chanel або Saint Laurent, знає просту річ: у магазинах підробок можна платити налом, а в офіційних бутиках – далеко не завжди", – зазначив він.

Терентьєв також звернув увагу на технічний аспект обліку товарів у люксових мережах:

"Всі ці магазини, про які каже Казанжи, у єдиній базі брендів. Кожна річ має свій артикул, який доданий до електронної бази, і дає розуміння, де локально знаходиться товар. Касова система зв'язана з цією базою".

За його словами, підроблену одиницю товару у касовій системі провести неможливо:

"Якщо в системі зазначено, що в Chanel Києва знаходиться 10 сумок, 11 через касову систему ти продати не можеш".

Терентьєв додав, що якщо б хтось мав "зв'язки" для продажу підробок, то питання прийому готівки було б елементарним:

"Чому вони не можуть вирішити елементарну річ – приймати оплату готівкою? Особливо з "такими зв'язками" Міндіча".

Нагадаємо, раніше одеська блогерка Зоя Казанжи заявила про те, що ніби компанія Kameron Group продавала під виглядом люксових брендів підробки, проте жодних доказів не навела.