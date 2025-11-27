"Ноль доказательств": главред "Межа" прокомментировал обвинения в продаже подделок в киевских магазинах брендов

Главный редактор сайта "Межа" Петр Терентьев публично раскритиковал распространение представителями одной из политических сил истории о якобы продаже поддельных товаров в киевских бутиках мировых брендов, вроде бы связывающих с женой бизнесмена Миндича Екатериной Вебер. Об этом он заявил в своем сообщении, отметив, что информация не имеет никакого фактического подтверждения.

Сумки Chanel. Иллюстративное фото: Depositphotos

По его словам, источником обвинений стала одесская блоггерша Зоя Казанжи.

"В своих сообщениях госпожа Зоя, конечно, не приводит ни одного факта, ни одного доказательства продажи подделок. Ноль. Только эмоции и "мне кажется"", — отметил он.

Терентьев заявил, что подобные истории работают против репутации Украины и потребительского доверия:

"Это продолжение комплекса неполноценности. Зоя фактически говорит людям: в Украине даже за большие деньги ты не купишь оригинальные бренды. Это работает против украинской экономики… формируется психологическое ощущение, что "в Украине все поддельное"".

По мнению Терентьева, Казанжи демонстрирует полную неосведомленность о том, как работают официальные представительства люксовых брендов:

"По ее сообщениям видно, что она никогда не была внутри этих магазинов. Она не знает ни ассортимента, ни политики, ни стандартов работы".

Он подчеркнул, что система контроля у международных брендов чрезвычайно жесткая.

"До войны в Пассаже работал магазин Louis Vuitton. Даже для проверок системный администратор летал из Франции. Трудно представить, что у Chanel контроль был бы слабее. Это просто абсурд. Человек, хоть раз покупавший что-то у Chanel или Saint Laurent, знает простую вещь: в магазинах подделок можно платить налом, а в официальных бутиках – далеко не всегда", – отметил он.

Терентьев также обратил внимание на технический аспект учета товаров в люксовых сетях:

"Все эти магазины, о которых говорит Казанжи, в единой базе брендов. Каждая вещь имеет свой артикул, добавленный в электронную базу, и дает понимание, где локально находится товар. Кассовая система связана с этой базой".

По его словам, поддельную единицу товара в кассовой системе провести невозможно:

"Если в системе указано, что у Chanel Киева находится 10 сумок, 11 из-за кассовой системы ты продать не можешь".

Терентьев добавил, что если бы кто-то имел "связи" для продажи подделок, то вопрос приема наличных был бы элементарным:

"Почему они не могут решить элементарную вещь – принимать оплату наличными? Особенно с "такими связями" Миндича".

Напомним, ранее одесская блоггерша Зоя Казанжи заявила о том, что будто компания Kameron Group продавала под видом люксовых брендов подделки, однако никаких доказательств не привела.