Новий скандал навколо Ради громадського контролю НАБУ: ЗМІ про “активізм за гроші”

“Активісти” намагаються потрапити до Ради громадського контролю при НАБУ лише заради заробітку.

Рада громадського контролю при НАБУ. Ілюстративне фото

При цьому вони, ймовірно, не мають стосунку до громадянського суспільства, так само, як Бюро – до боротьби з корупцією, пише видання “Українські новини”.

“Рада громадського контролю при НАБУ – це лише місце заробляння свіжої копійки і туди рвуться тільки для цього”, — зазначають журналісти.

Бюро, як пише видання, немає стосунку до боротьби з корупцією, РГК при НАБУ не здійснює громадського контролю за його діяльністю, а її члени не мають стосунку до громадянського суспільства.

ЗМІ наводить слова колишньої голови Громадської ради з питань люстрації при Мінʼюсті Тетяни Козаченко про те, що Рада громадського контролю при НАБУ – це завчасно сформована узгоджена “тусовка”, а система обрання немає ніякого відношення ні до демократії, ні до верховенства права, ні до громадського контролю.

“Нас “намахують” у всьому. Вибори ради громадського контролю НАБУ це ФІКЦІЯ”, – пише пані Тетяна на своїй фейсбук-сторінці. Приводом для її гнівних філіппік стала та обставина, що за 6 днів до виборів Ради громадського контролю при НАБУ вона опублікувала список 15 кандидатів до цієї Ради. І виявилось, що з 44 претендентів переможцями стали саме ті 15 професійних “громадських активістів”, яких заздалегідь назвала Козаченко”, – зазначає ЗМІ.

Загалом, наголосили журналісти, за 11 років існування РГК при НАБУ там побували “активісти” трьох сортів.

“По-перше, це ті, хто вже зміг присмоктатись до розкрадання міжнародної допомоги і членство в РГК при НАБУ їм потрібно для солідності при подачі заявок на нові гранти. Шабуніни-шерембеї-гриценки – це все приклад колишніх членів РГК при НАБУ першого сорту. Але зараз вони зосередили свої зусилля на інших напрямках заробляння грошей, звільнивши місця для колег з другої та третьої групи”, – пишуть журналісти.

Другим різновидом членів РГК при НАБУ, за даними ЗМІ, є “активісти” з числа обслуги тих корупціонерів, які або вже стали “клієнтами НАБУ” Сьогодні це – основний контингент активістів у всіляких “громадських радах”, зазначає видання.

Третім різновидом членів РГК при НАБУ є неофіти, які лише шукають місце під сонцем і сподіваються потрапити до першої або другої групи, зауважили журналісти.

“Як приклад можна згадати професійного “громадського активіста” Романа Маселка, який 11 років тому уславився скандалом в Раді громадського контролю при НАБУ, куди він потрапив у 2015 році разом з такими ж професійними моральними авторитетами Віталієм Шабуніним, Дмитром Шерембеєм і Олексієм Гриценком”, – йдеться у повідомленні.

Журналісти нагадали, що зазначені особи, балотуючись до Ради громадського контролю при НАБУ, подали про себе недостовірну інформацію.

“Зокрема, Шабунін міг приховати у декларації земельну ділянку в Бориспільському районі. Шерембей — забути зазначити в автобіографії свій трудовий шлях впродовж майже 10 років, які він провів у виправних установах, коли він тричі був засуджений за квартирні крадіжки. А син вічно непрохідного полковника Гриценко міг приховати ту обставину, що на той час був чинним депутатом Київради”, – зазначають журналісти.

Видання нагадало про ймовірні порушення під час голосування до РГК. Зазначалося, що аналіз відкритого протоколу голосування до Ради громадського контролю при НАБУ виявив масове повторення однакових бюлетенів, аномальну концентрацію підтримки окремих груп кандидатів, різкий сплеск активності наприкінці голосування та інші статистичні особливості, які потребують незалежного аудиту.



