Новий скандал навколо Ради громадського контролю НАБУ: ЗМІ про “активізм за гроші”

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Кречмаровская Наталия
“Активісти” намагаються потрапити до Ради громадського контролю при НАБУ лише заради заробітку.
Рада громадського контролю при НАБУ. Ілюстративне фото
При цьому вони, ймовірно, не мають стосунку до громадянського суспільства, так само, як Бюро – до боротьби з корупцією, пише видання “Українські новини”.
Бюро, як пише видання, немає стосунку до боротьби з корупцією, РГК при НАБУ не здійснює громадського контролю за його діяльністю, а її члени не мають стосунку до громадянського суспільства.
ЗМІ наводить слова колишньої голови Громадської ради з питань люстрації при Мінʼюсті Тетяни Козаченко про те, що Рада громадського контролю при НАБУ – це завчасно сформована узгоджена “тусовка”, а система обрання немає ніякого відношення ні до демократії, ні до верховенства права, ні до громадського контролю.
Загалом, наголосили журналісти, за 11 років існування РГК при НАБУ там побували “активісти” трьох сортів.
Другим різновидом членів РГК при НАБУ, за даними ЗМІ, є “активісти” з числа обслуги тих корупціонерів, які або вже стали “клієнтами НАБУ” Сьогодні це – основний контингент активістів у всіляких “громадських радах”, зазначає видання.
Третім різновидом членів РГК при НАБУ є неофіти, які лише шукають місце під сонцем і сподіваються потрапити до першої або другої групи, зауважили журналісти.
Журналісти нагадали, що зазначені особи, балотуючись до Ради громадського контролю при НАБУ, подали про себе недостовірну інформацію.
Видання нагадало про ймовірні порушення під час голосування до РГК. Зазначалося, що аналіз відкритого протоколу голосування до Ради громадського контролю при НАБУ виявив масове повторення однакових бюлетенів, аномальну концентрацію підтримки окремих груп кандидатів, різкий сплеск активності наприкінці голосування та інші статистичні особливості, які потребують незалежного аудиту.