Новый скандал вокруг Совета общественного контроля НАБУ: СМИ об "активизме за деньги"

"Активисты" пытаются попасть в Совет общественного контроля (СОК) при НАБУ только ради заработка.

Совет общественного контроля при НАБУ. Иллюстративное фото

При этом они, вероятно, не имеют отношения к гражданскому обществу, равно как и Бюро – к борьбе с коррупцией, пишет издание “Українські новини”.

"Совет общественного контроля при НАБУ — это только место зарабатывания свежей копейки и туда рвутся только для этого", — отмечают журналисты.

Бюро, как пишет издание, не имеет отношения к борьбе с коррупцией, СОК при НАБУ не осуществляет общественный контроль за его деятельностью, а ее члены не имеют отношения к гражданскому обществу.

СМИ приводит слова бывшего председателя Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяны Козаченко о том, что Совет общественного контроля при НАБУ – это заранее сформированная согласованная "тусовка", а система избрания не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к верховенству права, ни к общественному контролю.

"Нас "намахивают" во всем. Выборы совета общественного контроля НАБУ это ФИКЦИЯ", — пишет Татьяна на своей фейсбук-странице. Поводом к ее гневным филиппикам стало то обстоятельство, что за 6 дней до выборов Совета общественного контроля при НАБУ она опубликовала список 15 кандидатов в этот Совет. И оказалось, что из 44 претендентов победителями стали именно те 15 профессиональных общественных активистов, которых заранее назвала Козаченко”, – отмечает СМИ.

В целом, отметили журналисты, за 11 лет существования СОК при НАБУ там побывали активисты трех сортов.

"Во-первых, это те, кто уже смог присосаться к хищению международной помощи и членство в СОК при НАБУ им нужно для солидности при подаче заявок на новые гранты. Шабунины-шерембеи-гриценко — это все пример бывших членов СОК при НАБУ первого сорта. Но сейчас они сосредоточили свои усилия на других направлениях зарабатывания денег, освободив места для коллег из второй и третьей группы”, – пишут журналисты.

Второй разновидностью членов СОК при НАБУ, по данным СМИ, являются "активисты" из числа обслуги тех коррупционеров, которые или уже стали "клиентами НАБУ". Сегодня это основной контингент активистов во всевозможных "общественных советах", отмечает издание.

Третьей разновидностью членов СОК при НАБУ являются неофиты, которые только ищут место под солнцем и надеются попасть в первую или вторую группу, отметили журналисты.

"В качестве примера можно вспомнить профессионального "общественного активиста" Романа Маселко, который 11 лет назад прославился скандалом в Совете общественного контроля при НАБУ, куда он попал в 2015 году вместе с такими же профессиональными моральными авторитетами Виталием Шабуниным, Дмитрием Шерембеем и Алексеем Гриценко", — говорится в сообщении.

Журналисты напомнили, что указанные лица, баллотируясь в Совет общественного контроля при НАБУ, представили о себе недостоверную информацию.

"В частности, Шабунин мог скрыть в декларации земельный участок в Бориспольском районе. Шерембей — забыть отметить в автобиографии свой трудовой путь на протяжении почти 10 лет, которые он провел в исправительных учреждениях, когда он трижды был осужден за квартирные кражи. А сын вечно непроходного полковника Гриценко мог скрыть то обстоятельство, что в то время был действующим депутатом Киевсовета”, – отмечают журналисты.

Издание напомнило о возможных нарушениях во время голосования в СОК. Отмечалось, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля при НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие независимого аудита.



