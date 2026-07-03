Новый скандал вокруг Совета общественного контроля НАБУ: СМИ об "активизме за деньги"

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Кречмаровская Наталия
"Активисты" пытаются попасть в Совет общественного контроля (СОК) при НАБУ только ради заработка.
Совет общественного контроля при НАБУ. Иллюстративное фото
При этом они, вероятно, не имеют отношения к гражданскому обществу, равно как и Бюро – к борьбе с коррупцией, пишет издание “Українські новини”.
Бюро, как пишет издание, не имеет отношения к борьбе с коррупцией, СОК при НАБУ не осуществляет общественный контроль за его деятельностью, а ее члены не имеют отношения к гражданскому обществу.
СМИ приводит слова бывшего председателя Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяны Козаченко о том, что Совет общественного контроля при НАБУ – это заранее сформированная согласованная "тусовка", а система избрания не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к верховенству права, ни к общественному контролю.
В целом, отметили журналисты, за 11 лет существования СОК при НАБУ там побывали активисты трех сортов.
Второй разновидностью членов СОК при НАБУ, по данным СМИ, являются "активисты" из числа обслуги тех коррупционеров, которые или уже стали "клиентами НАБУ". Сегодня это основной контингент активистов во всевозможных "общественных советах", отмечает издание.
Третьей разновидностью членов СОК при НАБУ являются неофиты, которые только ищут место под солнцем и надеются попасть в первую или вторую группу, отметили журналисты.
Журналисты напомнили, что указанные лица, баллотируясь в Совет общественного контроля при НАБУ, представили о себе недостоверную информацию.
Издание напомнило о возможных нарушениях во время голосования в СОК. Отмечалось, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля при НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие независимого аудита.