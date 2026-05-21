Нова історія від журналістів: кримінальні справи, самовари та російський паспорт депутатки Житомирської облради Костюшко

Депутатка Житомирської обласної ради та власниця агрокомпанії "Зоря Агро груп" Ірина Костюшко відмовила журналістам у наданні коментарів щодо свого російського паспорта та російського походження коштів на її бізнес разом із екс-топменеджером Росгосстраху Павлом Бабічем. Про це повідомляє видання "Українські новини".

Ірина Костюшко

Журналісти нагадали про основні скандали, що спалахували протягом останніх місяців довкола персони Ірини Костюшко – від виключення з фракції "Пропозиція" в Житомирській облраді через російський паспорт — до кримінальних справ за незаконне заволодіння землею, а також щодо російських коштів, закладених в агробізнес на Житомирщині через кіпрську компанію Amagere Holdings Limited та колишнього топ-менеджера Росгосстраху і бізнес-партнера Костюшко Павла Бабіча. Автори, зокрема, продемонстрували, що російський паспорт, за яким Костюшко в 2012 році заснувала ТОВ "Італідзе", досі залишається чинним.

Юрист Володимир Клименко в коментарі редакції відзначив, що Виборчий кодекс України прямо забороняє балотуватись у депутати місцевих рад особам, які не є громадянами України. А квітневі зміни 2022 року до Кримінального кодексу запровадили статті про колабораціонізм, що передбачають відповідальність, зокрема, за будь-яке матеріальне забезпечення або підтримку ресурсами держави-агресора.

Видання нагадало також про те, що Amagere тісно повʼязана із інвестиціями Росгосстраху в російську нерухомість в Сочі, Нижньому Новгороді, Москві. Як кінцевий власник структур, які їх повʼязують, фігурує Зураб Гелашвілі — громадянин росії. Він же, за даними з відкритих джерел, є колишнім власником агрокомпаній, де сьогодні працює Ірина Костюшко.

"Вже направлено відповідні звернення до Управління СБУ в Житомирській області, Житомирської обласної ради та Прокуратури Житомирської області з вимогою перевірити підприємства Костюшко і Бабіча на предмет зв'язків із росією", — йдеться в матеріалі.

Автори також відзначили, що чоловік депутатки роками колекціонує самовари — символ, який в українському суспільному дискурсі сьогодні асоціюється з "руським міром". Родина Костюшків зібрала їх 34 штуки. "Один антикварний самовар, за даними редакції, коштує близько 120 тисяч гривень", — сказано в статті.

Також журналісти поїхали до Стремигорода та Коростеня, щоб зʼясувати поточний стан земельних ділянок, якими раніше управляло ПОСП "Зоря", пов'язане з Іриною Костюшко, яке протягом 12 років використовувало понад 500 гектарів земель Коростенської громади без належних правових підстав. "Знімальна група зафіксувала стан підприємства з дрону: занедбана виробнича база, замкнені ворота, жодного представника, з яким можна поговорити. Редакція направила офіційні запити до Коростенської міської ради, Коростенського міськрайонного суду та місцевої прокуратури", — йдеться в матеріалі.

Журналісти також двічі приїздили до київського офісу "Зоря Агро Груп" за адресою Богдана Хмельницького, 63А, і жодного разу їх не пустили. Юридична адреса Павла Бабіча виявилась звичайним житловим будинком. На телефонні дзвінки Бабіч не відповів. Ірина Костюшко коротко відповіла на телефонний дзвінок: почувши питання про підозру щодо громадянства рф, вона заявила, що не дає коментарі телефоном. І на прохання вказати зручний для спілкування формат більше не відреагувала.