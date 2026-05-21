Новая история от журналистов: уголовные дела, самовары и российский паспорт депутата Житомирского облсовета Костюшко

Депутат Житомирского областного совета и владелица агрокомпании "Заря Агро групп" Ирина Костюшко отказала журналистам в предоставлении комментариев относительно своего российского паспорта и российского происхождения средств на его бизнес вместе с экс-топ-менеджером Росгосстраха Павлом Бабичем. Об этом сообщает издание "Українські новини".

Журналисты напомнили об основных скандалах, которые вспыхивали в течение последних месяцев вокруг персоны Ирины Костюшко — от исключения из фракции "Пропозиція" в Житомирском облсовете через российский паспорт — до уголовных дел за незаконное завладение землей, а также по российским средствам, заложенным в агробизнес на Житомирщине через кипрскую компанию Amagere Holdings Limited и бывшего топ-менеджера Росгосстраха и бизнес-партнера Костюшко Павла Бабича. Авторы, в частности, продемонстрировали, что российский паспорт, по которому Костюшко в 2012 году учредила ООО "Италидзе", до сих пор остается в силе.

Юрист Владимир Клименко в комментарии редакции отметил, что Избирательный кодекс Украины прямо запрещает баллотироваться в депутаты местных советов лицам, не являющимся гражданами Украины. А апрельские изменения в 2022 году в Уголовный кодекс ввели статьи о коллаборационизме, предусматривающие ответственность, в частности, за любое материальное обеспечение или поддержку ресурсами государства-агрессора.

Издание напомнило также о том, что Amagere тесно связана с инвестициями Росгосстраха в российскую недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. Как конечный владелец связывающих их структур фигурирует Зураб Гелашвили — гражданин россии. Он же, по данным открытых источников, является бывшим владельцем агрокомпаний, где сегодня работает Ирина Костюшко.

"Уже направлено соответствующие обращения в Управление СБУ в Житомирской области, Житомирский областной совет и Прокуратуру Житомирской области с требованием проверить предприятия Костюшко и Бабича на предмет связей с россией", — говорится в материале.

Авторы также отметили, что муж депутата годами коллекционирует самовары — символ, который в украинском общественном дискурсе сегодня ассоциируется с "русским миром". Семья Костюшко собрала их 34 штуки. "Один антикварный самовар, по данным редакции, стоит около 120 тысяч гривен", – говорится в статье.

Также журналисты поехали в Стремигород и Коростень, чтобы выяснить текущее состояние земельных участков, которыми ранее управляло ПОСП "Заря", связанное с Ириной Костюшко, которое в течение 12 лет использовало более 500 гектаров земель Коростенской громады без надлежащих правовых оснований. "Съемочная группа зафиксировала состояние предприятия из дрона: заброшенная производственная база, запертые ворота, ни одного представителя, с которым можно поговорить. Редакция направила официальные запросы в Коростенский городской совет, Коростенский горрайонный суд и местную прокуратуру", — говорится в материале.

Журналисты также дважды приезжали в киевский офис "Заря Агро Групп" по адресу Богдана Хмельницкого, 63А, и ни разу их не пустили. Юридический адрес Павла Бабича оказался обычным жилым домом. На телефонные звонки Бабич не ответил. Ирина Костюшко коротко ответила на телефонный звонок: услышав вопрос о подозрении в гражданстве России, она заявила, что не дает комментарии по телефону. И по просьбе указать удобный для общения формат больше не отреагировала.