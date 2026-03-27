«Ніякого миру не буде»: Коломойський зробив гучну заяву у суді

Під час чергового судового засідання бізнесмен Ігор Коломойський поділився своїм баченням завершення війни в Україні та перспективами переговорного процесу. Він висловив скепсис щодо можливості досягнення сталого миру в найближчій перспективі, наголосивши на персоналіях лідерів держав.

Ігор Коломойський. Фото з відкритих джерел

"Ніякого миру не буде. Вам уже сто разів кажеш, уже три роки вам кажеш... Поки або цей, або той не це саме. Або Путін здохне, або цей не піде у відставку. Нічого іншого не буде", — емоційно заявив Коломойський.

Особливу увагу бізнесмен приділив юридичним нюансам дипломатичних угод. На його думку, підписання саме "мирного договору" є небезпечним для України, оскільки воно фіксує остаточні державні кордони згідно з міжнародним правом.

"Мирний договір передбачає відсутність лінії розвитку. Він передбачає державний кордон. Новий, старий, не важливо який, який обидві сторони визнали... Після підписання мирного договору там уже питань по територіях немає. Це міжнародне право. Тобто Крим чий? Ось там уже буде сказано чий", — пояснив свою позицію бізнесмен.

Коломойський припустив, що українська влада з часом змінила свої пріоритети, усвідомивши ризики втрати територій. За його словами, зараз Київ схиляється до формату припинення вогню, а не великого договору, щоб уникнути легітимізації окупації.

"Спочатку ми хотіли мирний договір. Потім, видно, нам пояснили, що це означає. І сказали: ні, ні, ми вже не хочемо договору. Ми хочемо припинення вогню. І щоб не визнавати ці окуповані території", — підсумував він, згадавши також про позицію Дональда Трампа в цьому контексті.

