«Ніякого миру не буде»: Коломойський зробив гучну заяву у суді

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Під час чергового судового засідання бізнесмен Ігор Коломойський поділився своїм баченням завершення війни в Україні та перспективами переговорного процесу. Він висловив скепсис щодо можливості досягнення сталого миру в найближчій перспективі, наголосивши на персоналіях лідерів держав.
Ігор Коломойський.
Особливу увагу бізнесмен приділив юридичним нюансам дипломатичних угод. На його думку, підписання саме "мирного договору" є небезпечним для України, оскільки воно фіксує остаточні державні кордони згідно з міжнародним правом.
Коломойський припустив, що українська влада з часом змінила свої пріоритети, усвідомивши ризики втрати територій. За його словами, зараз Київ схиляється до формату припинення вогню, а не великого договору, щоб уникнути легітимізації окупації.
