«Никакого мира не будет»: Коломойский сделал громкое заявление в суде

В ходе очередного судебного заседания бизнесмен Игорь Коломойский поделился своим видением завершения войны в Украине и перспективами переговорного процесса. Он выразил скепсис о возможности достижения устойчивого мира в ближайшей перспективе, отметив персоналии лидеров государств.

Игорь Коломойский.

"Никакого мира не будет. Вам уже сто раз говоришь, уже три года вам говоришь... Пока или этот, или тот не это самое. Либо Путин сдохнет, либо этот не уйдет в отставку. Ничего другого не будет", – эмоционально заявил Коломойский.

Особое внимание бизнесмен уделил юридическим нюансам дипломатических соглашений. По его мнению, подписание именно "мирного договора" опасно для Украины, поскольку оно фиксирует окончательные государственные границы согласно международному праву.

"Мирный договор предполагает отсутствие линии развития. Он предполагает государственную границу. Новый, старый, неважно какой, какой обе стороны признали... После подписания мирного договора там уже вопросов по территориям нет. Это международное право. То есть Крым чей? Вот там уже будет сказано чей", — объяснил свою позицию бизнесмен.

Коломойский предположил, что украинские власти со временем изменили свои приоритеты, осознав риски потери территорий. По его словам, сейчас Киев склоняется к формату прекращения огня, а не к большому договору, чтобы избежать легитимизации оккупации.

"Сначала мы хотели мирного договора. Потом, по-видимому, нам объяснили, что это значит. И сказали: нет, нет, мы уже не хотим договора. Мы хотим прекращения огня. И чтобы не признавать эти оккупированные территории", — подытожил он, упомянув также о позиции Дональда Трампа в этом контексте.

