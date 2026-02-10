logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Ніколи не робіть цього, коли прийшли сусіди, навіть якщо вони про це вас попросять
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніколи не робіть цього, коли прийшли сусіди, навіть якщо вони про це вас попросять

Що краще не робити, коли прийшли сусіди та як ввічливо дати відмову

10 лютого 2026, 18:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сусіди — це особлива категорія людей. З ними ми вітаємось роками, інколи п’ємо чай, а інколи — потай уникаємо зустрічей у під’їзді. І саме з сусідами найчастіше трапляються ситуації, коли ввічливість може обернутися проблемами.

Ніколи не робіть цього, коли прийшли сусіди, навіть якщо вони про це вас попросять

Ніколи не робіть цього, коли прийшли сусіди, навіть якщо вони про це вас попросять

Є одна річ, яку не варто робити ніколи. Навіть якщо вас дуже чемно просять.

Не впускайте сусідів у "особистий простір" без меж

Мова не лише про квартиру. Мова — про доступ до вашого життя, речей і рішень.

Фрази на кшталт:

"Та покажи, як ти живеш"

"Можна швиденько зайти?"

"Дай подзвонити / скористатись вайфаєм"

"Постав поки у тебе цю річ"

"Можна залишу дитину на 10 хвилин?"

звучать невинно. Але саме з них починаються більшість сусідських конфліктів.

Чому це небезпечно

Коли ви погоджуєтесь:

межі стираються;

"один раз" перетворюється на систему;

відмова наступного разу викликає образу;

відповідальність перекладається на вас.

А ще — ви ніколи не знаєте, як ця "послуга" буде використана потім.

Найпоширеніші помилки з ввічливості

Люди дозволяють те, чого не хочуть, бо бояться виглядати грубими, не хочуть сварок у під’їзді, думають: "та що тут такого". А "таке" потім виливається у зіпсовані речі; втручання у приватне життя; чутки; претензії; відчуття, що вами користуються.

Що категорично не варто робити

Навіть якщо просять дуже переконливо:

давати ключі від квартири;

залишати чужих дітей або тварин;

позичати дорогі речі;

ділитися особистою інформацією;

пускати "на хвилинку" без чіткої причини.

Це не недружелюбність, а здорові кордони.

Як відмовити й не посваритись

Достатньо спокійних фраз: "Мені так незручно, але ні", "Я не можу брати на себе відповідальність", "Дякую за розуміння", "Це для мене принципово".

Без пояснень. Без вибачень. Без почуття провини.

Висновок

Сусіди приходять і йдуть. А жити з наслідками доводиться вам. Ввічливість — це добре. Але ваші межі — важливіші. І якщо вам незручно відмовити — пам’ятайте: незручно буде саме вам, а не тим, хто попросив.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що не можна робити на День народження – запам’ятайте та передайте близьким.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини