Недилько Ксения
Сусіди — це особлива категорія людей. З ними ми вітаємось роками, інколи п’ємо чай, а інколи — потай уникаємо зустрічей у під’їзді. І саме з сусідами найчастіше трапляються ситуації, коли ввічливість може обернутися проблемами.
Ніколи не робіть цього, коли прийшли сусіди, навіть якщо вони про це вас попросять
Є одна річ, яку не варто робити ніколи. Навіть якщо вас дуже чемно просять.
Не впускайте сусідів у "особистий простір" без меж
Мова не лише про квартиру. Мова — про доступ до вашого життя, речей і рішень.
Фрази на кшталт:
"Та покажи, як ти живеш"
"Можна швиденько зайти?"
"Дай подзвонити / скористатись вайфаєм"
"Постав поки у тебе цю річ"
"Можна залишу дитину на 10 хвилин?"
звучать невинно. Але саме з них починаються більшість сусідських конфліктів.
Чому це небезпечно
Коли ви погоджуєтесь:
межі стираються;
"один раз" перетворюється на систему;
відмова наступного разу викликає образу;
відповідальність перекладається на вас.
А ще — ви ніколи не знаєте, як ця "послуга" буде використана потім.
Найпоширеніші помилки з ввічливості
Люди дозволяють те, чого не хочуть, бо бояться виглядати грубими, не хочуть сварок у під’їзді, думають: "та що тут такого". А "таке" потім виливається у зіпсовані речі; втручання у приватне життя; чутки; претензії; відчуття, що вами користуються.
Що категорично не варто робити
Навіть якщо просять дуже переконливо:
давати ключі від квартири;
залишати чужих дітей або тварин;
позичати дорогі речі;
ділитися особистою інформацією;
пускати "на хвилинку" без чіткої причини.
Це не недружелюбність, а здорові кордони.
Як відмовити й не посваритись
Достатньо спокійних фраз: "Мені так незручно, але ні", "Я не можу брати на себе відповідальність", "Дякую за розуміння", "Це для мене принципово".
Без пояснень. Без вибачень. Без почуття провини.
Висновок
Сусіди приходять і йдуть. А жити з наслідками доводиться вам. Ввічливість — це добре. Але ваші межі — важливіші. І якщо вам незручно відмовити — пам’ятайте: незручно буде саме вам, а не тим, хто попросив.
