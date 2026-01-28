logo_ukra

Не робіть цього на день народження, навіть якщо вас про це попросять

Що не можна робити на День народження – запам’ятайте та передайте близьким

28 січня 2026, 17:31
Недилько Ксения

День народження — це не просто свято, а особлива дата з власною енергетикою та символікою. У народі здавна вважалося, що деякі вчинки в цей день можуть притягнути невдачі, хвороби або фінансові проблеми. Тому є речі, які категорично не варто робити на свій день народження — навіть якщо вас дуже про це просять.

1. Не давайте і не беріть гроші в борг

Одна з найпоширеніших прикмет говорить:

позичиш гроші на свій день народження — віддаватимеш увесь рік.

Вважається, що разом із грошима ви "віддаєте" свою фінансову удачу. Навіть якщо це близька людина і сума невелика — краще ввічливо відмовити або перенести це на інший день.

2. Не віддавайте свої особисті речі

Одяг, прикраси, годинники, сумки — це речі, які носять вашу енергетику. За повір’ями, віддаючи їх у день народження, ви віддаєте частину своєї удачі, здоров’я і захисту.

Навіть якщо вас просять "на один вечір" або "просто приміряти" — краще сказати "ні".

3. Не святкуйте заздалегідь

Це одна з найвідоміших заборон. У народі кажуть:

Хто святкує наперед — той може не дочекатися справжньої дати.

Навіть якщо не виходить зібратися в потрібний день, краще перенести святкування на пізніше, а не раніше.

4. Не сваріться і не плачте

Емоції дня народження, за прикметами, задають тон усьому наступному року. Сльози, образи й конфлікти можуть "притягнути" рік, сповнений стресів та проблем.

Навіть якщо вас спеціально провокують — постарайтеся зберігати спокій.

5. Не приймайте сумнівних подарунків

Якщо вам дарують річ, яка викликає неприємні відчуття, страх або тривогу — краще не залишати її у себе. У народі вірять, що через подарунки можуть передавати погану енергетику або заздрість.

6. Не підстригайте волосся

Існує прикмета, що стрижка в день народження може “вкоротити” удачу та здоров’я. Вважається, що цього дня людина особливо вразлива енергетично.

Що ж робити в день народження?

Дякувати за привітання

Думати про хороше

Загадувати бажання

Оточувати себе приємними людьми

День народження — це ваша особиста точка оновлення. Проведіть його спокійно, з радістю і без вчинків, про які можете пошкодувати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про ідеї для оригінальних привітань тітці з днем народження: від класики до гумору.



