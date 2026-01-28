День рождения – это не просто праздник, а особенная дата с собственной энергетикой и символикой. В народе давно считалось, что некоторые поступки в этот день могут привлечь неудачи, болезни или финансовые проблемы. Поэтому есть вещи, которые категорически не стоит делать на свой день рождения даже если вас очень об этом просят.

Не делайте этого на день рождения, даже если вас об этом попросят

1. Не давайте и не берите деньги взаймы

Одна из самых распространенных примет говорит:

одолжишь деньги на свой день рождения — будешь отдавать весь год.

Считается, что вместе с деньгами вы отдаете свою финансовую удачу. Даже если это близкий человек и сумма небольшая – лучше вежливо отказать или перенести это на другой день.

2. Не отдавайте свои личные вещи

Одежда, украшения, часы, сумки – это вещи, которые носят вашу энергетику. По поверьям, отдавая их в день рождения, вы отдаете часть своей удачи, здоровья и защиты.

Даже если вас просят "на один вечер" или "просто примерить" – лучше сказать "нет".

3. Не празднуйте заранее

Это один из самых известных запретов. В народе говорят:

Кто празднует заранее – тот может не дождаться настоящей даты.

Даже если не получается собраться в нужный день, лучше перенести празднование позже, а не раньше.

4. Не ссорьтесь и не плачьте

Эмоции дня рождения, по приметам, задают тон всему следующему году. Слезы, обиды и конфликты могут "привлечь" год, полный стрессов и проблем.

Даже если вас специально провоцируют – постарайтесь сохранять спокойствие.

5. Не принимайте сомнительных подарков

Если вам дарят вещь, вызывающая неприятные ощущения, страх или тревогу – лучше не оставлять ее у себя. В народе верят, что из-за подарков могут передавать плохую энергетику или зависть.

6. Не подстригайте волосы

Существует примета, что стрижка в день рождения может укоротить удачу и здоровье. Считается, что в этот день человек особенно уязвим энергетически.

Что делать в день рождения?

Благодарить за поздравления

Думать о хорошем

Загадывать желание

Окружать себя приятными людьми

День рождения – это ваша личная точка обновления. Произведите его спокойно, с радостью и без поступков, о которых можете пожалеть.

