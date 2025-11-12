Неодноразово ночувала у Галущенка: розкрито враждаючі деталі корупційного скандалу

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що міністерка Світлана Гринчук неодноразово залишалася на ночівлю у міністра Германа Галущенка.

Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, йдеться про період, коли Гринчук очолювала Міністерство екології, а Галущенко — Міністерство енергетики

"Згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка", — повідомив прокурор під час судового засідання.

Також, за словами обвинувачення, 28 липня міністерка знову "хвіртку своїм ключем відмикала", а з 11 на 13 серпня знову залишалася у нього на ніч.

Тим часом НАБУ продовжує масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики. Раніше стало відомо, що обшуки відбулися у колишнього заступника міністра Міндіча, який залишив територію України за кілька годин до їх початку. 4 листопада детективи НАБУ провели слідчі дії в одному з підрозділів НАЕК "Енергоатом" у межах корупційного провадження. Обшуки також торкнулися ексміністра енергетики Германа Галущенка та офісів "Енергоатому".

Антикорупційні органи повідомили, що розслідування є частиною операції "Мідас", спрямованої на викриття корупційних схем у державній енергетичній компанії.

Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує у матеріалах НАБУ — на аудіозаписах, які використовуються у межах цього розслідування. Крім того, НАБУ встановило, що один із задіяних офісів у центрі Києва належав родині екснардепа та чинного сенатора РФ Андрія Деркача. Там, за версією слідства, вели "чорну бухгалтерію" та займалися фінансовими махінаціями.

Як вже писали "Коментарі", масштабні корупційні скандали у сфері енергетики, що були викриті НАБУ та САП, серйозно впливають на міжнародний авторитет України. Вже зараз спостерігаються відмови від допомоги з боку приватних донорів, які раніше були готові інвестувати у розвиток енергетичної інфраструктури, заявив Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.