Неоднократно ночевала у Галущенко: раскрыты ворожеющие детали коррупционного скандала

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что министерша Светлана Гринчук неоднократно оставалась на ночевку у министра Германа Галущенко.

Фото: из открытых источников

По словам депутата, речь идет о периоде, когда Гринчук возглавляла Министерство экологии, а Галущенко — Министерство энергетики.

"Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко", — сообщил прокурор во время судебного заседания.

Также, по словам обвинения, 28 июля министерша снова "калитку своим ключом отпирала", а с 11 на 13 августа снова оставалась у него на ночь.

В то же время НАБУ продолжает масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Ранее стало известно, что обыски прошли у бывшего замминистра Миндича, покинувшего территорию Украины за несколько часов до их начала. 4 ноября детективы НАБУ провели следственные действия в одном из подразделений НАЭК "Энергоатом" в рамках коррупционного производства. Обыски также коснулись эксминистра энергетики Германа Галущенко и офисов "Энергоатома".

Антикоррупционные органы сообщили, что расследование является частью операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в государственной энергетической компании.

Действующее министерство энергетики Светлана Гринчук фигурирует в материалах НАБУ — на аудиозаписях, которые используются в рамках этого расследования. Кроме того, НАБУ установило, что один из задействованных офисов в центре Киева принадлежал семье экснардепа и действующего сенатора РФ Андрея Деркача. Там, по версии следствия, вели черную бухгалтерию и занимались финансовыми махинациями.

Как уже писали "Комментарии", масштабные коррупционные скандалы в сфере энергетики, разоблаченные НАБУ и САП, оказывают серьезное влияние на международный авторитет Украины. Уже сейчас наблюдаются отказы от помощи со стороны частных доноров, ранее готовых инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры, заявил Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.