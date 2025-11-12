logo

BTC/USD

104862

ETH/USD

3531.25

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Неоднократно ночевала у Галущенко: раскрыты ворожеющие детали коррупционного скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Неоднократно ночевала у Галущенко: раскрыты ворожеющие детали коррупционного скандала

Светлана Гринчук, занимающая должность министерства энергетики, фигурирует в материалах НАБУ, касающихся коррупции в энергетической отрасли.

12 ноября 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что министерша Светлана Гринчук неоднократно оставалась на ночевку у министра Германа Галущенко.

Неоднократно ночевала у Галущенко: раскрыты ворожеющие детали коррупционного скандала

Фото: из открытых источников

По словам депутата, речь идет о периоде, когда Гринчук возглавляла Министерство экологии, а Галущенко — Министерство энергетики.

"Согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля ночевала у Галущенко", — сообщил прокурор во время судебного заседания.

Также, по словам обвинения, 28 июля министерша снова "калитку своим ключом отпирала", а с 11 на 13 августа снова оставалась у него на ночь.

В то же время НАБУ продолжает масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики. Ранее стало известно, что обыски прошли у бывшего замминистра Миндича, покинувшего территорию Украины за несколько часов до их начала. 4 ноября детективы НАБУ провели следственные действия в одном из подразделений НАЭК "Энергоатом" в рамках коррупционного производства. Обыски также коснулись эксминистра энергетики Германа Галущенко и офисов "Энергоатома".

Антикоррупционные органы сообщили, что расследование является частью операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в государственной энергетической компании.

Действующее министерство энергетики Светлана Гринчук фигурирует в материалах НАБУ — на аудиозаписях, которые используются в рамках этого расследования. Кроме того, НАБУ установило, что один из задействованных офисов в центре Киева принадлежал семье экснардепа и действующего сенатора РФ Андрея Деркача. Там, по версии следствия, вели черную бухгалтерию и занимались финансовыми махинациями.

Как уже писали "Комментарии", масштабные коррупционные скандалы в сфере энергетики, разоблаченные НАБУ и САП, оказывают серьезное влияние на международный авторитет Украины. Уже сейчас наблюдаются отказы от помощи со стороны частных доноров, ранее готовых инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры, заявил Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости