Нелегальний обіг вейпів: ЗМІ про членів Всеукраїнської асоціації ринку електронних сигарет, які фігурують у справах

Всеукраїнська асоціація ринку електронних сигарет (ВАРЕС) об’єднує учасників, чия господарська діяльність системно пов’язана з обігом нелегальних електронних сигарет, що підтверджено судовими рішеннями.

Вейп. Ілюстративне фото

Як пише “Уніан”, про це свідчить інформація з Єдиного реєстру судових рішень. На сайті асоціації вказано, що вона має 4 учасників, зокрема Cloud Castle Lab, No Limit, Enjoy Smoke та Best Component. Четверо заявлених учасників, за даними ЗМІ, фігурують у судових матеріалах щодо незаконного обігу підакцизної продукції.

1. Учасники ВАРЕС – NO LIMIT та BEST COMONENT

Журналісти зазначають, що Богунський районний суд Житомира виніс вирок щодо організованої групи у справі про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. У матеріалах справи фігурують рідини для електронних сигарет під брендами BRO, BestComponent, Balon, Cool, Zloy, Salt Jar, SHOCK та іншими.

Бренди BRO (належать компанії No Limit) та BESTCOMPONENT заявлені як такі, що виготовляють учасники ВАРЕС, та фігурують як продукція, виготовлена засудженою організованою групою.

Суд, як пише видання, визнав винними чотирьох осіб, призначив штрафи та постановив конфіскувати незаконно виготовлену продукцію, обладнання й вилучені кошти.

Видання наголошує, що в оприлюдненому вироку Богунського районного суду м. Житомира прямо зазначено, що один із обвинувачених "з 2015 року працював менеджером по закупівлі товару, потім юрисконсультом, директором. Створювались фірми ТОВ "Ноуліміт", ТОВ "Магнікументерпрайз". Це була одна структура, яка займалась закупівлею електронних цигарок, інгредієнтів (пропілен, нікотин) і виробляла рідкий дим до них". Крім того, на пов’язаність BestComponent та No limit зазначено в цьому ж вироку, пише видання.

2. Учасник ВАРЕС – CLOUD CASTLE

За даними ЗМІ, у Волинській області правоохоронці розслідували діяльність мережі з 11 магазинів Cloud Castle, де, за матеріалами слідства, реалізовувалися рідини для електронних сигарет без марок акцизного податку. У межах цього провадження суд надав дозвіл на обшук автомобіля Tesla Model S, зареєстрованого на голову ВАРЕС Андрія Соломіна.

Журналісти зазначають, що за результатами обшуку було вилучено готівкові кошти, мобільні телефони та інше майно. За номером справи можна отримати інформацію, що саме Андрій Соломін був заявником при оскарженні ухвали про накладення арешту.

Також у Хмельницькому районному управлінні поліції здійснюється розслідування незаконного збуту заборонених вейпів у магазині Cloud Castle. Зокрема Хмельницький міськрайонний суд виніс ухвалу, у тексті якої фігурує мережа Cloud Castle за нелегальний збут ароматизованих вейпів.

Cloud Castle пов'язана з головою асоціації Андрієм Соломіним, який є засновником компанії, пише ЗМІ.

3. Учасник ВАРЕС – ENJOY SMOKE

Дзержинський районний суд Харкова встановив факт продажу рідини для електронних сигарет із вмістом нікотину без відповідної ліцензії мережею Enjoy Smoke.

Ці обставини ставлять під сумнів публічні заяви ВАРЕС про представництво виключно легального ринку електронних сигарет.

Видання зазначає, частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні складає 94%.



