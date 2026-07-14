Нелегальное обращение вейпов: СМИ о членах Всеукраинской ассоциации рынка электронных сигарет, фигурирующих в делах

Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет (ВАРЭС) объединяет участников, чья хозяйственная деятельность системно связана с оборотом нелегальных электронных сигарет, что подтверждено судебными решениями.

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Как пишет "Униан", об этом свидетельствует информация из Единого реестра судебных решений. На сайте ассоциации указано, что она имеет 4 участников, в том числе Cloud Castle Lab, No Limit, Enjoy Smoke и Best Component. Четверо заявленных участников, по данным СМИ, фигурируют в судебных материалах по поводу незаконного оборота подакцизной продукции.

1. Участники ВАРЭСА – NO LIMIT и BEST COMONENT

Журналисты отмечают, что Богунский районный суд Житомира вынес приговор по организованной группе по делу о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. В делах фигурируют жидкости для электронных сигарет под брендами BRO, BestComponent, Balon, Cool, Zloy, Salt Jar, SHOCK и другими.

Бренды BRO (принадлежат компании No Limit) и BESTCOMPONENT заявлены как производимые участниками ВАРЕС, и фигурируют как продукция, изготовленная осужденной организованной группой.

Суд, как пишет издание, признал виновными четырех человек, назначил штрафы и постановил конфисковать незаконно изготовленную продукцию, оборудование и изъятые средства.

Издание отмечает, что в обнародованном приговоре Богунского районного суда г. Житомира прямо указано, что один из обвиняемых "с 2015 года работал менеджером по закупке товара, затем юрисконсультом, директором. Создавались фирмы ООО "Ноулимит", ООО "Магникументерпрайз". Это была одна структура, занимавшаяся закупкой электронных сигарет, ингредиентов (пропилен, никотин) и производившая жидкий дым к ним". Кроме того, на связанность BestComponent и No limit указано в этом же приговоре, пишет издание.

2. Участник ВАРЕС – CLOUD CASTLE

По данным СМИ, в Волынской области правоохранители расследовали деятельность сети из 11 магазинов Cloud Castle, где, по материалам следствия, реализовывались жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога. В рамках этого производства суд предоставил разрешение на обыск автомобиля Tesla Model S, зарегистрированного на главу ВАРЭС Андрея Соломина.

Журналисты отмечают, что по результатам обыска были изъяты наличные, мобильные телефоны и другое имущество. По номеру дела можно получить информацию о том, что именно Андрей Соломин был заявителем при обжаловании определения о наложении ареста.

Также в Хмельницком районном управлении полиции ведется расследование незаконного сбыта запрещенных вейпов в магазине Cloud Castle. В частности, Хмельницкий горрайонный суд вынес решение, в тексте которого фигурирует сеть Cloud Castle за нелегальный сбыт ароматизированных вейпов.

Cloud Castle связана с главой ассоциации Андреем Соломиным, являющимся основателем компании, пишет СМИ.

3. Участник ВАРЕС – ENJOY SMOKE

Дзержинский районный суд Харькова установил факт продажи жидкости для электронных сигарет с содержанием никотина без соответствующей лицензии сетью Enjoy Smoke.

Эти обстоятельства подвергают сомнению публичные заявления ВАРЭС о представительстве исключительно легального рынка электронных сигарет.

Издание отмечает, что доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 94%.



