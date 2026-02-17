«Не за гей-шлюби воюють герої»: у Рівному мітингувальники завадили виступу MELOVIN

У Рівному запланований концерт співака MELOVIN був зірваний противниками ЛГБТ-спільноти. Активісти прийшли до місця проведення заходу з плакатами та вигукували гасла проти артиста, зокрема: "Не за гей-шлюби воюють герої".

Цей інцидент стався на тлі новин про особисте життя виконавця. MELOVIN офіційно оголосив про розрив стосунків зі своїм нареченим-військовим, який раніше освідчився йому в центрі Києва. Співак повідомив про це в Instagram, зазначивши, що вони розійшлися саме 14 лютого, у День закоханих.

Незважаючи на те, що артист не розкрив причин розставання, деякі користувачі мережі звинуватили його у спробі піару. Проте MELOVIN запевнив підписників, що "стосунки були справжніми", а розірвання заручин відбулося без пояснення публічних причин. Ситуація у Рівному стала черговим гострим моментом у протистоянні артиста та радикально налаштованих противників його позиції.

