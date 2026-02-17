logo_ukra

«Не за гей-шлюби воюють герої»: у Рівному мітингувальники завадили виступу MELOVIN
«Не за гей-шлюби воюють герої»: у Рівному мітингувальники завадили виступу MELOVIN

Протести у Рівному: противники ЛГБТ зірвали концерт MELOVIN на тлі новин про розрив співака з коханим

17 лютого 2026, 23:17
У Рівному запланований концерт співака MELOVIN був зірваний противниками ЛГБТ-спільноти. Активісти прийшли до місця проведення заходу з плакатами та вигукували гасла проти артиста, зокрема: "Не за гей-шлюби воюють герої".

Цей інцидент стався на тлі новин про особисте життя виконавця. MELOVIN офіційно оголосив про розрив стосунків зі своїм нареченим-військовим, який раніше освідчився йому в центрі Києва. Співак повідомив про це в Instagram, зазначивши, що вони розійшлися саме 14 лютого, у День закоханих.

Незважаючи на те, що артист не розкрив причин розставання, деякі користувачі мережі звинуватили його у спробі піару. Проте MELOVIN запевнив підписників, що "стосунки були справжніми", а розірвання заручин відбулося без пояснення публічних причин. Ситуація у Рівному стала черговим гострим моментом у протистоянні артиста та радикально налаштованих противників його позиції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії з’явилася нова система контролю відеоконтенту, розроблена для автоматичного виявлення ЛГБТ-контенту, сцен із алкоголем, наркотиками та курінням у кіно і серіалах. За повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на джерела Forbes у медіаіндустрії, сервіс під назвою "Платформа Predicto" був замовлений "Газпром-Медіа Холдингом" і розроблявся понад півтора року. Загальні інвестиції оцінюють у сотні мільйонів рублів.

Система є частиною комплексу з 12 модулів, що охоплюють аналітику, персоналізацію контенту, пошукові алгоритми та модерацію. Один із модулів спеціально позначає відео кольоровими маркерами, що сигналізують про наявність або відсутність "небажаних елементів", включно з ЛГБТ-персонажами.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
