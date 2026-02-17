В Ровно запланированный концерт певца MELOVIN был сорван противниками ЛГБТ-сообщества. Активисты пришли к месту проведения мероприятия с плакатами и выкрикивали лозунги против артиста, в частности: "Не за гей-браки воюют герои".

«Не за гей-браки воюют герои»: в Ровно митингующие помешали выступлению MELOVIN

Этот инцидент произошел на фоне новостей о личной жизни исполнителя. MELOVIN официально объявил о разрыве отношений со своим женихом-военным, ранее признавшимся ему в центре Киева. Певец сообщил об этом в Instagram, отметив, что они разошлись именно 14 февраля, в День влюбленных.

Несмотря на то, что артист не раскрыл причины расставания, некоторые пользователи сети обвинили его в попытке пиара. Однако MELOVIN заверил подписчиков, что "отношения были настоящими", а расторжение помолвки произошло без объяснения публичных причин. Ситуация в Ровно стала очередным острым моментом в противостоянии артиста и радикально настроенных противников его позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России появилась новая система контроля видеоконтента, разработанная для автоматического обнаружения ЛГБТ-контента, сцен с алкоголем, наркотиками и курением в кино и сериалах. По сообщениям российских СМИ со ссылкой на источники Forbes в медиаиндустрии, сервис под названием "Платформа Predicto" был заказан "Газпром-Медиа Холдингом" и разрабатывался более полутора лет. Общие инвестиции оцениваются в сотни миллионов рублей.

Система является частью комплекса из 12 модулей, охватывающих аналитику, персонализацию контента, поисковые алгоритмы и модерацию. Один из модулей специально обозначает видео цветными маркерами, сигнализирующими о наличии или отсутствии "нежелательных элементов", включая ЛГБТ-персонажи.