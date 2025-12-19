З топ чиновника НАБУ Магамедрасулова зараз активно роблять "рятівника нації". Але на нього чекає доля Савченко, Семенченка та інших, в яких розчарувались українці. Про пишуть "Українські новини".

«Не можна вести справи з ворогом під час війни», – ЗМІ, чому на НАБУшника Магамедрасулова чекає доля Савченко та Арестовича

"Магамедрасулов – не перший, з кого ліплять "рятівника нації". І на нього може чекати доля Савченко, Семенченка та інших "героїв", в яких розчарувались українці. Головне, щоб за це не довелося платити підвищену ціну нашій країні", – йдеться у публікації.

Журналісти переконані, що не можна вести справи з ворогом під час війни.

"Цю гіпотезу на власному досвіді вже довели Олексій Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а ще раніше – майор Мельниченко. Колишні "зірки" сьогодні – сприймаються як зрадники. Зараз такого "героя" активно роблять з НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Це підприємливий чоловік, який з бізнесу пішов до Бюро, але, судячи з кримінальних проваджень, бізнес так і не полишив", – зазначають у виданні.

Там нагадали, що Магамедрасулова підозрюють в організації схеми з продажу до Дагестану технічної коноплі, тісній співпраці з агентом російських спецслужб, депутатом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, а також у зловживанні впливом на державну податкову службу для забезпечення роботи конвертаційних центрів.

"Зокрема, технічна конопля, яку він допомагав продавати, могла використовуватися у виробництві пороху для армії країни-агресора. І це тільки один епізод з його діяльності. Загалом вина Магамедрасулова підтверджується 8 різноманітними експертизами. Однак попри це детектива рятують від кримінальної відповідальності, тому він буде максимально медіаактивним", – відзначають у публікації.

За даними ЗМІ, сьогодні Магамедрасулов зачищає згадки в інтернеті про свого батька.

"Сентябр Магамедрасулов має російський паспорт. Живе за законами рф та "днр" – навіть переоформив там дозвіл на зброю. Батько НАБУшника, за відкритими даними, особисто їздив у Дагестан після початку вторгнення налагоджувати "бізнес-процеси" із продажу коноплі", – наголожують журналісти.

Не менш цікавий момент, за даними ЗМІ, як активісти, які вихваляють Магамедрасулова, завзято "не помічають" його другу підозру.

"Мова йде про зловживання впливом на державну податкову службу, аби за винагороду дозволити роботу "конвертаційних центрів", через які відмиваються кошти. Не запитують про це Магамедрасулова і журналісти в численних інтерв’ю… Хоча їх мали б зацікавити, як мінімум, скріни переписок "чесного детектива", в яких він обіцяє все "порішати" і обговорює суми", – пишуть у публікації.

Наголошується на тому, що така корупційна стаття – це максимальна ганьба для співробітників НАБУ, "кришталево чистих та відібраних незалежними міжнародними експертами".

"Його політичній кар'єрі це теж не на руку. Тому група підтримки детектива воліє про податкову тему забути", – підсумували журналісти.