Из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова сейчас активно делают "спасителя нации". Но его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы. Об пишут "Украинские новости".

«Нельзя вести дела с врагом во время войны», – СМИ, почему Набушника Магамедрасулова ждет судьба Савченко и Арестовича

"Магамедрасулов – не первый, из кого лепят "спасителя нации". И его может ожидать судьба Савченко, Семенченко и других "героев", в которых разочаровались украинцы. Главное, чтобы за это не пришлось платить повышенную цену нашей стране", – говорится в публикации.

Журналисты уверены, что нельзя вести дела с врагом во время войны.

"Эту гипотезу на собственном опыте уже доказали Алексей Арестович, Надежда Савченко, Семен Семенченко, а еще раньше — майор Мельниченко. Бывшие "звезды" сегодня — воспринимаются как предатели. Сейчас такого "героя" активно делают из НАБУшника Руслана Магамедрасулова. Это предприимчивый мужчина, который из бизнеса ушел в Бюро, но, судя по уголовным производствам, бизнес так и не оставил", – отмечают в издании.

Там напомнили, что Магамедрасулова подозревают в организации схемы продажи в Дагестан технической конопли, тесного сотрудничества с агентом российских спецслужб, депутатом от запрещенного ОПЗЖ Федором Христенко, а также в злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу для обеспечения работы конвертационных центров.

"В частности, техническая конопля, которую он помогал продавать, могла использоваться в производстве пороха для армии страны-агрессора. И это только один эпизод по его деятельности. В целом вина Магамедрасулова подтверждается 8 разнообразными экспертизами. Однако, несмотря на это, детектива спасают от уголовной ответственности, поэтому он будет максимально медиаактивным", — отмечают журналисты.

По данным СМИ, сегодня Магамедрасулов зачищает упоминания в интернете о своем отце.

"Сентябрь Магамедрасулов имеет русский паспорт. Живет по законам России и "ДНР" - даже переоформил там разрешение на оружие. Отец НАБУшника, по открытым данным, лично ездил в Дагестан после начала вторжения налаживать "бизнес-процессы" по продаже конопли ", — отмечают журналисты.

Не менее интересный момент, по данным СМИ, как восхваляющие Магамедрасулова активисты упорно "не замечают" его второе подозрение.

"Речь идет о злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу, чтобы за вознаграждение разрешить работу "конвертационных центров", через которые отмываются средства. Не спрашивают об этом Магамедрасулова и журналисты в многочисленных интервью… Хотя их должны заинтересовать, как минимум, скрины переписок "честного детектива", в которых он обещает все "решить" и обсуждает суммы", — пишут в публикации.

Отмечается, что такая коррупционная статья – это максимальный позор для сотрудников НАБУ, "хрустально чистых и отобранных независимыми международными экспертами".

"Его политической карьере это тоже не на руку. Поэтому группа поддержки детектива предпочитает налоговую тему забыть", — подытожили журналисты.