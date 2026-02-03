logo_ukra

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

Нинішній керівник НАБУ був засуджений за справу про підкуп виборців на користь БЮТ, проте в червні 2009 року його звільнили за амністією через те, що він виховував малолітню дитину

3 лютого 2026, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос перебував у розшуку, коли притягувався до кримінальної відповідальності та отримав вирок за підкуп виборців в інтересах БЮТ. Про це заявив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький, пише УНН.

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

Семен Кривонос. Фото: з відкритих джерел

"Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, у ході провадження у справі Семен Юрійович настільки сильно бажав встановлення істини, що переховувався від слідства і суду, внаслідок чого був оголошений у розшук", — написав Броневицький у своєму Telegram.

Він додав, що суддя надавав дозвіл на затримання Кривоноса та його доставлення до суду під вартою.

 

Нинішній директор НАБУ отримав обвинувальний судовий вирок у справі щодо підкупу виборців на користь БЮТ, але в червні 2009 року був звільнений по амністії через наявність у нього малолітньої дитини. За інформацією ЗМІ, він нібито всиновив хлопчика і завдяки цьому уникнув ув’язнення.

 

Броневицький також зазначив, що за такого послужного списку Кривоноса обрали очільником НАБУ, оскільки конкурси з відбору вже давно перестали бути справедливими та незалежними.

 

"Це реальне протягування на посади “своїх”. Не більше. Конкурси як явище давно нівельовані тими, для кого вони придумані", — наголосив колишній прокурор САП. 

 

Як приклад він навів випадок, коли трьох колишніх працівників НАБУ, якими керував нинішній очільник САП Олександр Клименко, через подібні "конкурси" було призначено прокурорами САП.

 

"По одному з них — Дмитру Литвиненку — свого часу в НАБУ проводилося службове розслідування з приводу вчинення ним дій із використанням становища детектива, які були спрямовані на підігрування ТОВ “Оптимумспецдеталь” в отриманні можливості бути контрагентом “Укроборонпрому”", — написав Броневицький. 

 

Він зазначив, що в ході перевірки було здобуто відомості, які свідчать про ймовірну передачу детективам відділу Клименка та співробітникам Бюро грошових коштів, телефонів, планшетів і кавоварок.



https://ukranews.com/ua/news/1132280-dyrektor-nabu-ne-lyshe-prytyagavsya-do-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-za-pidkup-vybortsiv-a-j
