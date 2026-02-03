Не только приговор за подкуп избирателей: экспрокурор САП заявил, что директор НАБУ находился в розыске

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос находился в розыске, когда привлекался к уголовной ответственности и получил приговор за подкуп избирателей в интересах БЮТ. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий, пишет УНН.

Семен Кривонос. Фото: из открытых источников

"Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ходе производства по делу Семен Юрьевич настолько сильно желал установления истины, что скрывался от следствия и суда, в результате чего был объявлен в розыск", — написал Броневицкий в своем Telegram.

Он добавил, что судья предоставлял разрешение на задержание Кривоноса и его доставку в суд под стражей.

Нынешний директор НАБУ получил обвинительный судебный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу БЮТ, но в июне 2009 года был уволен по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому ушел от заключения.

Броневицкий также отметил, что при таком послужном списке Кривоноса избрали главой НАБУ, поскольку конкурсы по отбору уже давно перестали быть справедливыми и независимыми.

"Это реальное протягивание на должности своих". Не больше. Конкурсы как явление давно нивелированы теми, для кого они придуманы", — подчеркнул бывший прокурор САП.

В качестве примера он привел случай, когда три бывших работника НАБУ, которыми руководил нынешний глава САП Александр Клименко, из-за подобных "конкурсов" были назначены прокурорами САП.

"По одному из них – Дмитрию Литвиненко – в свое время в НАБУ проводилось служебное расследование по поводу совершения им действий с использованием положения детектива, которые были направлены на подыгрывание ООО Оптимспецдеталь в получении возможности быть контрагентом Укроборонпрома", – написал Броневицкий.

Он отметил, что в ходе проверки были получены сведения, свидетельствующие о вероятной передаче детективам отдела Клименко и сотрудникам Бюро денежных средств, телефонов, планшетов и кофеварок.