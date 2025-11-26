Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком

Рубрики
Переможницю конкурсу "Найсильніша жінка світу" Джеммі Букер позбавили корони після того, як організатори Official Strongman Games заявили, що вона "біологічно чоловік".
23 листопада на чемпіонаті світу зі стронгменства в США Джеммі Букер впевнено виборола перше місце, домінуючи у відкритій жіночій категорії. Проте невдовзі після завершення змагань організатори зробили заяву, що спортсменку позбавляють титулу, адже вона нібито є "біологічним чоловіком".
Організатори також зазначили, що намагалися зв’язатися з Букер, але відповіді не отримали. Внаслідок цього її дискваліфікували, анулювали результати та перерозподілили бали серед інших учасниць.
Андреа Томпсон нова найсильніша жінка у світі
Після дискваліфікації Джеммі Букер титул "Найсильнішої жінки світу" отримала британська спортсменка Андреа Томпсон. Однак сама Томпсон заявила, що її перемога була "затьмарена" скандалом.
Томпсон також додала, що учасниці зазнали психологічного тиску та хвилі негативу після оголошення рішення організаторів.
