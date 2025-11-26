logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком
commentss НОВИНИ Всі новини

Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком

Переможницю Strongman Games позбавили титулу через заяву організаторів про "біологічну стать".

26 листопада 2025, 23:15
Переможницю конкурсу "Найсильніша жінка світу" Джеммі Букер позбавили корони після того, як організатори Official Strongman Games заявили, що вона "біологічно чоловік".

Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком

Найсильнішу жінку світу Джеммі Букер позбавили титулу

23 листопада на чемпіонаті світу зі стронгменства в США Джеммі Букер впевнено виборола перше місце, домінуючи у відкритій жіночій категорії. Проте невдовзі після завершення змагань організатори зробили заяву, що спортсменку позбавляють титулу, адже вона нібито є "біологічним чоловіком".

"Схоже, що спортсмен, який біологічно є чоловіком і тепер ідентифікує себе як жінка, змагався у відкритій категорії серед жінок. Офіційні представники Strongman не знали про цей факт до початку змагань, і ми терміново розпочали розслідування з моменту отримання інформації. Ми чітко висловлюємо свою думку – учасники можуть змагатися лише в категорії за біологічною статтю, зафіксованою при народженні", — йдеться в заяві Official Strongman Games.

Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком - фото 2

Найсильнішу жінку світу Джеммі Букер позбавили титулу

Організатори також зазначили, що намагалися зв’язатися з Букер, але відповіді не отримали. Внаслідок цього її дискваліфікували, анулювали результати та перерозподілили бали серед інших учасниць.

Найсильнішу жінку світу позбавили титулу: організатори заявили, що вона виявилася чоловіком - фото 2

Андреа Томпсон нова найсильніша жінка у світі

Після дискваліфікації Джеммі Букер титул "Найсильнішої жінки світу" отримала британська спортсменка Андреа Томпсон. Однак сама Томпсон заявила, що її перемога була "затьмарена" скандалом.

"Те, що мало бути знаменною подією, на жаль, було затьмарене скандалом та нечесністю з боку людини, яку запросили до нашого виду спорту. Я засмучена не лише тим, що не можу відсвяткувати перемогу, але й тим, що у жінок забрали час сяяти на подіумі чи дійти до фіналу", — відреагувала Томпсон.

Томпсон також додала, що учасниці зазнали психологічного тиску та хвилі негативу після оголошення рішення організаторів.

