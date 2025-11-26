Самую сильную женщину мира лишили титула: организаторы заявили, что она оказалась мужчиной

Победительницу конкурса "Самая сильная женщина мира" Джемми Букер лишили короны после того, как организаторы Official Strongman Games заявили, что она "биологически мужчина".

23 ноября на чемпионате мира по стронгменству в США Джемми Букер уверенно завоевала первое место, доминируя в открытой женской категории. Однако вскоре после завершения соревнований организаторы сделали заявление, что спортсменку лишают титула, ведь она якобы является "биологическим мужчиной".

"Похоже, что спортсмен, биологически являющийся мужчиной и теперь идентифицирующий себя как женщина, соревновался в открытой категории среди женщин. Официальные представители Strongman не знали об этом до начала соревнований, и мы срочно начали расследование с момента получения информации. Мы четко выражаем свое мнение – участники могут соперничать только в категории по биологическому полу, зафиксированной при рождении", — говорится в заявлении Official Strongman Games.

Организаторы также отметили, что пытались связаться с Букер, но ответа не получили. В результате ее дисквалифицировали, аннулировали результаты и перераспределили баллы среди других участниц.

Андреа Томпсон — новая сильнейшая женщина в мире

После дисквалификации Джемми Букер титул "Самой сильной женщины мира" получила британская спортсменка Андреа Томпсон. Однако сама Томпсон заявила, что ее победа была "омрачена" скандалом.

"То, что должно было быть знаменательным событием, к сожалению, было омрачено скандалом и нечестностью со стороны человека, которого пригласили в наш вид спорта. Я расстроена не только тем, что не могу отпраздновать победу, но и тем, что у женщин забрали время сиять на подиуме или дойти до финала", — отреагировала Томпсон.

Томпсон также добавила, что участницы испытали психологическое давление и волны негатива после объявления решения организаторов.

