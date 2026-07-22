Найбільше реформувати ЗСУ вимагають непридатні, ймовірно фіктивно списані та заброньовані: ЗМІ

Найбільше про реформу армії розповідають непридатні, ймовірно фіктивно списані або заброньовані блогери, журналісти та активісти.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на заяву руху “Чесна мобілізація”.

“Цікаве спостереження — найбільше про реформу ЗСУ кричать ті, хто не служить. Про посилення мобілізації — фіктивно списані та заброньовані. Про ситуацію на фронті — ті, хто там ніколи не був. Ви тільки вдумайтеся — українських військових вчать воювати та вимагають змін в ЗСУ всілякі блогери та активісти, які жодного разу не були на передовій”, — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що це активіст Віталій Шабунін, блогер Данило Мокрик та журналіст Юрій Ніколов.

“Зокрема, активіст Віталій Шабунін, який, за даними ДБР, декілька років "служив в київських ресторанах", а потім легко списався начебто через “втрату зору”, яка однак не заважає йому кататися Києвом на новому авто. Блогер Данило Мокрик, який хоче битися з ухилянтами за ТЦК та посилає всіх на фронт, але сам зробив собі відстрочку на підставі довідки ще часів СРСР. “Викривач корупції” Юрій Ніколов — оформив собі відстрочку по догляду за хворим родичем, після того як потрапив до ТЦК і був врятований другом з поліції, якого згодом затримали зі зброєю та кокаїном через привласнення 13 млн речових доказів”, — цитують журналісти заяву руху.

Також відмітили голову Фундації DE JURE Михайла Жернакова та засновника Центру протидії корупції Ореста Рудого.

“Антикорупціонер” Михайло Жернаков – викладач-привид, рахувався у ВНЗ, але його ніхто там не бачив. Щоб отримати відстрочку, він надав довідку про роботу викладачем у Київській школі економіки. Але директор КШЕ заявив, що це брехня. Засновник Центру протидії корупції Орест Рудий — на початку вторгнення виїхав за гроші за кордон, а після призначення міністром оборони друга своєї дружини Дар'ї Каленюк, директорки ЦПК, повернувся в Україну та отримав відстрочку. І весь цей батальйон обмежено придатних зараз в Києві п’є “лате на лавандовому” і розповідає з лампових студій хлопцям в окопах, як треба воювати”, — підкреслюють журналісти.

Наголошують, що блогери та активісти роблять з себе моральних авторитетів, але справжній авторитет заробляється в окопах.

“Армії не потрібні повчання від людей, які власним прикладом показали лише одне — як уникнути служби. Бо коли списані, заброньовані та "відстрочені" починають роздавати поради військовим, це вже не про реформи. Це про лицемірство. І поки вони будують із себе моральних авторитетів, справжній авторитет заробляється не в телестудіях і соцмережах, а в окопах під обстрілами”, — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що рух “Чесна мобілізація” заявив про створення “Національного реєстру ухилянтів”, де будуть розміщені досьє на блогерів, антикорупційних активістів, журналістів та інших відомих українців, які ухиляються від служби в армії через різноманітні схеми.